Недвижимость Николая II в Европе: кому она досталась после революции

Личная недвижимость последнего российского императора Николая II — это миф. Все роскошные дворцы и резиденции, которые мы сегодня ассоциируем с царской семьей, были не их частной собственностью, а государственным достоянием, которым они лишь пользовались, находясь у власти. Но что стало с этим колоссальным наследием после 1917 года? История оказалась сложной и часто печальной.

Декрет о конфискации

За несколько дней до расстрела царской семьи, 13 июля 1918 года, за подписями Ленина и Бонч-Бруевича вышел декрет. Он объявлял все имущество членов императорской фамилии — «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» — достоянием Советской республики.

Под раздачу попали не только дворцы и яхты, но и личные сбережения. На счетах Николая II и его близких в российских банках лежало около 358 миллионов рублей. Еще от 7 до 14 миллионов хранились в зарубежных банках. Все эти средства, а также драгоценности, были изъяты и переданы в новообразованный Народный банк или музейные фонды.

Судьба русских дворцов

Судьба принадлежавшей императорской фамилии недвижимости сложилась по-разному. Русские дворцы утратили статус царских резиденций и превратились в объекты народного пользования. Например, Зимний дворец, в котором Николай II жил первое время после свадьбы, в июле 1917 года отдали для размещения Временного правительства, а уже в середине осени – объявили государственным музеем.

Александровский дворец в Царском селе, куда Николай II перебрался с семьей после рождения царевича и в котором жил последние 12 лет, в 1918 году заработал как общественный государственный музей. Правда, в том же году по инициативе наркома просвещения А. Луначарского во дворце разместили еще и детдом. Он находился во дворце до 1938 года, соседствуя с домом отдыха сотрудников НКВД.

В годы Отечественной войны в Александровском дворце размещался немецкий штаб, гестапо и тюрьма. Парк превратили в кладбище для солдат СС. После войны дворец долгое время использовали как хранилище. Облик императорского дворца начали восстанавливать еще в 40-е годы прошлого века, но реставрация продолжается и по сей день.

Польский охотничий «домик»

Императорская охотничья резиденция в Беловеже, построенная еще при Александре III, в годы Первой мировой войны была частично разграблена войсками кайзеровской Германии. С 1922 года – использовалась польскими властями для административных нужд. Затем во дворце появился музей Беловежской пущи и общественная библиотека. В западной части открыли Школу лесничих. Одно время отдельные залы дворца служили резиденцией для польского президента Игнация Мосцицкого, который принимал многих видных деятелей. В экс-дворец Романовых даже приезжали на охоту Гиммлер и Геринг – ключевые фигуры Третьего Рейха.

Накануне Второй мировой войны во дворце разместили госпиталь, который затем эвакуировали. В 1941-44 гг. в польском охотничьем «домике» Романовых обосновался штаб Абвера, куда неоднократно приезжал Геринг и другие представителя Вермахта. При отступлении гитлеровской Германии в июле 1944 года венгерские солдаты подожгли царский дворец. Пожар уничтожил большую часть здания, имущества, ценных коллекций, библиотеку. Остальное – растащили мародеры. Руины польского дворца Романовых простояли до 1961 года, затем были взорваны. Обломки убрали. Площадку расчистили. Сегодня на ней построено административное здание Беловежского нацпарка, Музей природы, гостиница и ресторан.

Виллы и имение в Ницце

По данным историка И. В. Зимина, наиболее значимая недвижимость Романовых за рубежом находилась во Франции и Дании. В Ницце вилла Peillon (Пейон) принадлежала жене Александра II Марии Александровне. После ее смерти вилла пришла в запустение. Примыкавший к ней парк площадью 15 га был сначала разделен, а затем ликвидирован. От основного здания осталось несколько фрагментов. Сейчас на месте виллы находится медицинская клиника.

Рядом с Пейон располагалось имение Бермонд. Именно там в 1865 году от туберкулезного менингита скончался старший сын Александра II и Марии Александровны Николай Александрович Романов. Виллу разрушили, а на месте комнаты, где умер Николай, родители велели построить церковь. Строительство Собора Св.Николая Чудотворца обошлось русской казне в полтора миллиона франков. Храм в 1909 году вместе с прилегающими землями передали в аренду на 99 лет Русской Православной церкви. Часть имения позднее выкупило Министерство Двора. После длительного судебного процесса в 2011 году российским властям удалось вернуть Бермонд, который признали госсобственностью Российской Федерации. Территорию вокруг вилл Бермонд и Пейон сегодня занимает Имперский парк, а выстроенный в 1903 году Дворец для русских императоров и членов их семей передан под лицей.

Третьей из наиболее известных французских резиденций русских царей была вилла «Бельведер», которая до наших дней не сохранилась. Зато в Ницце есть новый отель «Вилла Бельведер».

Датские виллы

На родине императрицы Марии Федоровны и своей супруги император Александр III купил «Кайзер Виллу». Она находилась на окраине Фреденсборгского парка, вблизи королевского дворца, куда любила приезжать к родителям Мария Федоровна, будущая мать Николая II. До 1909 года императорская семья регулярно отправляла деньги на содержание Кайзер-виллы. Сегодня Фреденсборг остается резиденцией датских монархов. Частично его залы и парк открыты для публики. Кайзер-вилла является частью архитектурно-паркового комплекса Фреденсборг.

Одно из самых крупных приобретений на рынке заграничной недвижимости Романовы сделали в 1906 году. Тогда Мария Федоровна купила в 10 км от Копенгагена виллу Hvidore (Гвидор). Правда, вдовствующая императрица заплатила только половину – 140 тысяч царских рублей. Остальные деньги вложила ее родная сестра, британская королева и супруга короля Эдварда VII Александра. Находясь в эмиграции, Мария Федоровна жила именно на вилле Гвидор. После ее смерти наследники в 1928 году продали виллу и всю обстановку за 11,7 тысяч фунтов стерлингов – очень скромную по тем временам сумму за недвижимость подобного класса.