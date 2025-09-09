Вечная молодость: какие народы очень медленно стареют

Старение неизбежно, но его скорость — нет. Последние исследования в области генетики показывают, что темп увядания организма напрямую зависит от ДНК, и некоторым народам в этой лотерее невероятно повезло. Ученые выявили группы людей, чьи «внутренние часы» тикают значительно медленнее, чем у остального человечества.

Генетические счастливчики

Масштабное исследование под руководством профессора Калифорнийского университета Стива Хорвата дало неожиданный результат. Проанализировав эпигенетические маркеры (так называемые «эпигенетические часы») у более 6000 человек со всего мира, ученые обнаружили явных лидеров в гонке за долголетие.

Ими оказались жители Латинской Америки и уникальная малочисленная группа цыган-циман, проживающих в Боливии. Именно их организм на клеточном уровне стареет с самой малой скоростью.

Как работает механизм старения?

Всё дело в микропроцессах, происходящих внутри наших клеток. Активные формы кислорода воздействуют на структуру ядра, и интенсивность этого воздействия определяет скорость износа организма. Эта программа записана в наших генах, и повлиять на неё практически невозможно. Латиноамериканцам и циманам природа изначально выдала более «медленные» биологические часы.

Парадокс здоровья

Самое удивительное открытие заключается в том, что у этих народов больше возрастных заболеваний, таких как диабет или сердечно-сосудистые болезни. Однако сам их организм стареет медленнее, успевая справляться с вызовами. Это подтверждают и физиологические признаки: например, климакс у латиноамериканок наступает в среднем на 2.5–3 года позже, чем у других женщин.

Кроме того, они менее подвержены опасным воспалениям и ожирению — ключевым факторам, ускоряющим старение. Итог впечатляет: средняя продолжительность жизни латиноамериканцев достигает 82 лет, а циман — 84 лет. Это одни из самых высоких показателей в мире.

Женская долгая молодость

Исследование Хорвата также подтвердило еще один известный феномен: женщины стареют медленнее мужчин. Речь идет о старении клеток головного мозга. Ученые предполагают, что такая природная привилегия — эволюционный механизм, направленный на сохранение вида. Именно на женщин ложится основная роль в заботе и воспитании потомства, для чего необходим ясный ум и крепкое здоровье как можно дольше.

Это открытие не просто удовлетворяет научное любопытство. Понимание генетических механизмов старения у этих народов может стать ключом к разработке препаратов, которые в будущем помогут замедлить процессы старения для всего человечества.