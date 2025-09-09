Чем русские «гости» потрясли Париж

В марте 1814 года союзные войска вошли в Париж. Столица Франции, ожидавшая увидеть орды диких «северных медведей», застыла в изумлении. Вместо мифических варваров по её улицам маршировали рослые, представительные солдаты, которых по внешности было не отличить от европейцев. Это стало первым из многих потрясений, которые приготовили парижанам русские «гости».

Воспитанные «медведи»

Французские газеты, годами жившие на пропаганде, рисовали русских как необразованных и грубых обитателей снежных пустынь. Реальность оказалась иной. Офицеры русской армии с легкостью изъяснялись на языке Вольтера и Дидро, а их безупречные манеры и образованность приводили парижскую элиту в замешательство.

Легендарной стала история о том, как русские солдаты и казаки, заходя в местные кафе, нетерпеливо подгоняли официантов возгласом «Быстро!». Считается, что именно эта привычка дала жизнь самому парижскому слову — «бистро», которым вскоре стали называть заведения с быстрым обслуживанием.

Экзотика против шарма

Если русская гвардия выглядела привычно, то восточные полки русской армии стали для парижан настоящим потрясением. Вид азиатских всадников — калмыков и татар в национальных кафтанах, с луками за спиной, а тем более сопровождавших их верблюдов, повергал горожан в настоящий ужас. Существуют рассказы о том, что изысканные парижанки падали в обморок при их приближении.

Но настоящими звездами и всеобщими любимцами стали казаки. Их колоритный облик — закрученные усы, лихая борода, шаровары с лампасами — в точности соответствовал газетным карикатурам, но на этом сходство заканчивалось. Вместо свирепых громил парижане обнаружили добродушных и улыбчивых воинов. Дети толпами бегали за ними по всему городу.

Казаки произвели такой фурор, что породили настоящую моду: парижские щеголи, подражая им, начали носить бороды «а-ля казак» и носить на поясе стилизованные ножики на широких ремнях. Так из заклятых врагов русские, и особенно казаки, всего за несколько месяцев превратились в объект восхищения и главный тренд парижских улиц.