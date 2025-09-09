Как рухнул миф о непобедимости персидской армии

300 спартанцев во главе с царем Леонидом задержали огромное персидское войско, прославили себя так, что вспоминаем и через тысячелетия, но еще не спасли Грецию. Враг не отступил. Произойдет это только после решающего поражения, которое случится в битве при Платеях 9 сентября 479 года до нашей эры.

Прошло десять лет после Марафонского сражения, и персы снова нацелились на Грецию. Царь этой великой державы Ксеркс, сменивший умершего отца Дария I Великого, заявил, что солнце должно вставать только перед одной страной и это будет Персидская держава.

Сразу стоит заметить, что Персия являлась частью античного мира и для греков не была чем-то уж совсем чужеродной, как потом варвары для Рима. Поэтому у Ксеркса было много союзников, причем добровольных, среди греческих полисов и в этом новом походе он опирался на них. Покориться не захотели лишь некоторые, среди которых оказались Спарта и Афины.

Поход в 480 году до нашей эры у Ксеркса не задался с самого начала. Во всяком случае, все пошло не так как ему мечталось. Вначале бурей снесло мост через Гелиспонт (Дарданеллы), так что пришлось выпороть море – натурально послал солдат с розгами. После этого новый мост уцелел.

Потом вот царь Леонид с объединенными силами успешно сдерживал гигантскую армию в узком Фермопильском ущелье, пока предатель не провел врага в тыл козьими тропами. Тогда он остался, чтобы задержать врага, а основному войску приказал отступить.

С ним было еще 1100 греков из других полисов, а спартанцев вот да, только 300 человек. В живых из них остался только один – Аристодем. За это безобразие, что не дал себя убить, на родине прозвали трусом. А при Платеях выяснится, что это герой и самый искусный воин во всем греческом войске.

Персы захватили Афины, но проиграли в морском сражении при Саламине Фемистоклу. А вот это было уже серьезно. Персидская империя Ахаменидов держалась исключительно на мифе о непобедимости персидской армии. Сразу возникла угроза восстаний в основной, континентальной части страны. Ксеркс вынужден был срочно уехать в столицу, чтобы предотвратить возможные волнения.

Но вместо себя он назначил чрезвычайно талантливого полководца Мардония. Тот покинул захваченные, но оставленные жителями Афины и ушел на зимовку в союзную персам Фессалию на севере Греции. Афиняне вернулись, но по весне Мардоний снова занял Афины.

Тогда они взмолились в Спарте о помощи. Те долгое время после гибели Леонида не помогали. Но тут опасность была уже прямая – враг у границ царства. На их клич откликнулись остальные греческие полисы и удалось собрать весьма приличную армию. Возглавил ее Павсаний – регент при малолетнем сыне царя Леонида.

© Сцена битвы при Платее. Иллюстрация 19 века

Геродот называл 100 тысяч, но современные историки склоняются к более скромной цифре в 40 тысяч. Но и это большущая армия, даже в более поздние Средние века или близкое нам время Наполеоновских войн не всякий раз удавалось собрать такую силу.

Но у персов было еще больше – по Геродоту 350 тысяч войска! В реальности, полагают, около 70 тысяч. И не только персов – более 20 покорившихся народов поставляли своих солдат. Значительную часть армии Мардония составляли союзные им северные греки – потомки покоренных дорийцами ахейцев.

Он вышел навстречу объединенной греческой армии и встал лагерем на реке Асоп, который укрепил. Там была равнина и можно было использовать конницу – основную ударную силу персов.

Павсаний встал на противоположном берегу, как раз вот недалеко от города Платеи. Там была местность холмистая, затруднявшая применение конницы. И начал провоцировать Мардония, чтобы тот перешел реку и напал на него там. Постоянно сдвигал лагерь ближе к воде. Но долгое время соблазнить не мог.

Тут надо сказать, что было пророчество – эту битву выиграет тот, кто останется на своей стороне реки. Еще и поэтому обе армии не хотели ее переходить.

При этом Мардоний постоянно тревожил греков мелкими вылазками. Однако в одной из них был убит его, как бы сейчас сказали, заместитель – Масистий. Греки в свою очередь не давали пользоваться водой, а основной источник чистой воды и вовсе сумели засыпать.

Но и у Мардония получилось перехватить этими вылазками обоз с продовольствием для греческой армии. Тогда Повсаний, чтобы не растягивать путь обозам, перенес лагерь к самому городу. Отступление к Платеям шло тремя отдельными колоннами.

Вот тут Мардоний не выдержал и перешел реку – грех было не использовать такую возможность разбить врага по частям. Сражение началось с нападения на левую колонну.

© Павсаний, приносящий жертву богам перед битвой

Это был Павсаний со спартанцами. Их атаковали собственно персы. Афиняне, увидев такое, ринулись на помощь, но путь преградили союзные Ксерксу фиванцы. Колонна, состоящая из остальных союзников, сумела отойти к Платеям и, по словам древних историков, в битве участия почти не принимала.

Таким образом снова все зависело от спартанцев. И они сражались стойко. Вместе с ними были тегейцы. Греческие тяжеловооруженные гоплиты с длинными копьями на холмистой местности оказались в выигрыше. Чудеса храбрости показывали все, но больше всего отличился Аристодем – тот самый единственный выживший из 300 спартанцев Леонида. Все увидели, что он вовсе не был трусом.

Мардоний в этой сече был убит. Как только это произошло, персы побежали. Остался только отряд гвардии – «бессмертные». И был весь перебит.

Примерна та же участь ждала отряд Артабаза, в который входили и фиванцы. Его окружили и уничтожили. Бежавшие персы засели и пытались отдышаться в своем укрепленном лагере.

После такого поражения у Персии не осталось армии. Ксерксу теперь приходилось думать, как удержать империю от развала. Греция отстояла свою свободу.