Яков Блюмкин: за что Сталин расстрелял «советского Джеймса Бонда»

«Артист» провокаторского жанра, Яков Блюмкин, унес с собой в могилу немало тайн, которые хранило молодое Советское государство. Главная из них, почему этот отъявленный аферист до поры до времени пользовался безграничным доверием большевиков.

Из пешек в дамки

Яков Блюмкин родом из Одессы. Как и многие представители будущей революционной элиты он вышел из низших слоев населения. В 1915 году юноша вдохновился идеями партии эсеров, попутно посещая собрания одесских анархистов. Яша смолоду был не в ладах с законом, занимался грабежами, подделывал документы. Однажды с помощью взятки смог добиться оправдательного приговора суда, попутно «подставив» своего начальника.

Переломный для страны 1917 год в биографии Блюмкина почти никак не отражен. Не исключено, что, добившись положения в советской России, он подчистил сомнительные страницы своей жизни. Какие? Например, симпатии к буржуазному Временному правительству.

Но, а после Октябрьской революции Яков уже штыком и пулей доказывал свою лояльность новой власти, утверждая диктатуру пролетариата в Бессарабии и Одесской губернии. Отличившегося бойца назначают на пост начальника штаба 3-й Украинской советской армии, которой предстояло остановить наступление румынских и австро-венгерских войск.

Однако наспех сколоченное воинство, только завидя приближение врага, поспешно оставило свои позиции. Сам Блюмкин в результате бегства оказался в Феодосии, где неизвестно за какие заслуги его включили в военный совет РККА в качестве комиссара. Дальше – больше. В апреле 1918 года его повышают до начальника штаба армии.

Вскоре ему доверяют операцию по экспроприации денег в госбанке на нужды партии. Куш был сорван немалый – 4 миллиона рублей. Бывалый налетчик не смог устоять перед соблазном и решил присвоить себе 10 тысяч, предложив столько же в качестве взятки командарму. Проходимцу пригрозили расстрелом – тот в отместку украл полмиллиона и был таков.

Следующее место дислокации Якова Блюмкина – Москва. Здесь его зачисляют сначала в охрану ЦК партии левых эсеров, а с мая 1918 года – в состав ВЧК. На молодого пронырливого сотрудника обращает внимание Дзержинский: такие люди ему нужны для выполнения ответственных и деликатных поручений.

Искать, но не найти

Дипломатическому представительству Германии в России стало известно, что партия левых эсеров готовит покушение на немецкого посла графа Вильгельма Мирбаха. В ВЧК отправляется официальный запрос, но в ответ – молчание. Почему Феликс Эдмундович проигнорировал просьбу о протекторате германского посла? Есть подозрение, что он знал о готовящемся теракте и не хотел ему мешать.

Роль палача Мирбаха согласился исполнить Блюмкин. Его решение стало своеобразным ответом на обвинения евреев в германофильстве, которые царили в антисемитских кругах российского общества. Это можно назвать и протестом, адресованным большевикам, подписавшим предательский, с точки зрения левых эсеров, сепаратный мир с Германией.

6 июля 1918 года Блюмкин вместе с другим сотрудником ЧК эсером Николаем Андреевым явился в посольство Германии под предлогом обсуждения судьбы дальнего родственника Мирбаха, чем-то провинившегося перед советскими властями. Посол, которому внушил доверие мандат посетителей, опрометчиво согласился на беседу.

Блюмкин не стал затягивать: после короткого диалога он достал браунинг и произвел несколько выстрелов. Однако граф успел отскочить в сторону и пули достались его советнику и атташе. Вслед за убегавшим Мирбахом полетела бомба – не взорвалась. Однако Андрееву удалось нагнать посла и свалить его с ног. Блюмкин поправил детонатор и снова швырнул бомбу в Мирбаха. На этот раз сработало. Террористы ушли через разбитое взрывом окно.

Правда Борис Бажанов, с 1923 по 1926 год выполнявший обязанности личного секретаря Сталина, утверждал, что Мирбаха убил все же Андреев. Произошедшее в германском посольстве он знал со слов двоюродного брата Блюмкина. Оказывается, после того как Яков первый раз швырнул бомбу он поспешил выпрыгнуть в окно, но, зацепившись штанами за металлическую решетку, повис вверх ногами. Андреев тем временем добил Мирбаха, спустил своего напарника на землю и погрузил его в машину.

В тот же день левые эсеры подняли антибольшевистский мятеж, который был быстро подавлен. Большинство членов ЦК партии эсеров были брошены в тюрьму, однако убийцы Мирбаха ответственности избежали. Нарком просвещения Луначарский свидетельствовал, что сразу после покушения на германского посла Ленин отдал распоряжение о поимке убийц: «Искать, очень тщательно искать, но не найти».

Фигаро здесь – Фигаро там

После резонансного убийства посла за голову Блюмкина германские власти посулили высокое вознаграждение, однако террорист оказался надежно спрятан петроградскими чекистами. Он был нужен Дзержинскому. Наступивший 1919 год Яков встретил на Украине: здесь он под именем Григория Вишневского вел революционную пропаганду и боролся против националистического режима гетмана Скоропадского.

В марте недалеко от Кременчуга Блюмкина захватывают петлюровцы – под жестокими пытками они вынуждают чекиста выдать своих товарищей по партии левых эсеров. Теперь на Блюмкина охотятся уже бывшие соратники. Сначала в Якова стреляли из револьвера, после чего он попал в больницу, затем возле его палаты взрывается брошенная террористами бомба, но неуязвимый революционер успевает за мгновение до взрыва выпрыгнуть в окно. Вскоре Блюмкина ждет очередной служебный поворот – он становится членом партии большевиков.

Красный комиссар проходит серьезную учебную подготовку, овладевая на курсах Академии Генерального штаба РККА арабским, турецким, китайским и монгольским языками. Теперь он готов работать в интересах ЦК ВКП(б) на иностранных фронтах. Однако прежде происходит судьбоносное назначение на должность заместителя Троцкого по контрразведывательной работе. Близкое знакомство с Львом Давидовичем будет стоить Блюмкину жизни.

А пока его отправляют в Персию, где он готовит государственный переворот. Уже через четыре месяца деятельности Блюмкина в северных провинциях исламского государства будет провозглашена Гилянская советская республика, а сам он станет членом ЦК Компартии Ирана. Успешный революционер награждается боевым орденом и четырехкомнатной квартирой на Арбате.

Вся дальнейшая жизнь Якова Блюмкина развивается по канонам политического триллера. Его забрасывают в Афганистан, где он под видом дервиша пытается выйти на след секты исмаилитов. Зачем? Документы об этом молчат. Поиски приводят Якова в Индию, однако здесь агент большевиков попадается в сети английской полиции. Его заключают в тюрьму, но чекисту удается бежать, прихватив с собой документы английской разведки. Блюмкин успевает поработать в Монголии, где он создает государственную службу безопасности, и в Турции, где возглавляет работу разведки по всему Ближнему Востоку.

К смерти готов

Неизвестно, сколько бы еще послужил на благо советской власти Яков Блюмкин, если бы не его дружба с Троцким, который с середины 1920-х годов находился в немилости у Сталина. В 1929 году в Стамбуле состоялась очередная встреча Блюмкина с Троцким, где он, в частности, высказывал сомнения в правильности сталинской линии построения социализма. О разговоре узнала следившая за Блюмкиным Елизавета Зарубина, сотрудник органов советской госбезопасности. Да, большевики не доверяли друг другу. Информация незамедлительно легла на стол Сталину.

Арестовали проколовшегося разведчика в Москве. По одной из версий, на квартире Луначарского, которого тоже подозревали в симпатиях к троцкистским идеям. Но так просто Блюмкин не сдался. Когда его усаживали в машину, он вытолкнул шофера, и, заняв его место, рванул куда глаза глядят. Правда недолго он петлял по улицам столицы – в одном из переулков его все-таки заблокировала машина ОГПУ. «Как я устал!», – с такими словами якобы и сдался властям беглец.

При обыске в бумагах Блюмкина были обнаружены документы, компрометирующие его в связях с троцкистским подпольем. Яков первое время пытался все отрицать, даже подшучивал над своим положением. Но после допроса с пристрастием признался во всем, даже в том, в чем не был виновен. На восемнадцатый день ареста Блюмкин был осужден за контрреволюционную деятельность и приговорен к расстрелу.

Приговор незамедлительно привели в исполнение прямо в лубянских застенках. Присутствовавшие на казни отмечают, что бывший диверсант принял смерть спокойно. По одной из версий, он воскликнул «Да здравствует товарищ Троцкий!», по другой – стал петь «Интернационал». Существует легенда, что, сняв с глаз повязку, Блюмкин командовал собственным расстрелом.

Гибель Якова Блюмкина – событие уникальное. Это была первая в истории СССР казнь представителя коммунистической элиты, за ней уже маячила тень «большого террора», унесшего жизни многих тысяч коммунистов.