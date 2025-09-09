«Раковая опухоль Европы». Что Карл Маркс говорил о русских

Карл Маркс, чьи экономические и философские труды легли в основу советской идеологии, испытывал к России чувства, далекие от симпатии. Для автора «Капитала» наша страна была «варварским государством», «гигантом без рук и без глаз» и «контрреволюционной расой». Парадокс истории заключается в том, что именно в этой, столь нелюбимой им стране, его учение нашло самое масштабное воплощение.

Россия в статьях Маркса

В 1850-х годах Маркс активно занимался политической журналистикой. Цикл его статей, опубликованный в американской New-York Daily Tribune и лондонской The Free Press, был посвящён «тайной дипломатии XVIII века» и роли в ней России. На русский язык эти работы перевели лишь в 1990 году, и они открывают совсем другого Маркса — не философа, а резкого и предвзятого критика.

В своих текстах он описывал Россию как продукт «монгольского рабства», который усилился, лишь став «виртуозом в искусстве рабства». Даже после освобождения от ига, по мнению Маркса, страна продолжила играть роль «раба, ставшего господином». Особое внимание он уделил Петру Великому, в котором видел сочетание «политического искусства монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина».

О русском народе

Свой взгляд на русский народ Карл Маркс описал в письме Энгельсу от 1865 года:

«Великороссы не славяне... настоящие московиты, то есть жители бывшего Великого княжества Московского, большей частью монголы или финны и т. д., как и расположенные дальше к востоку части России и ее юго-восточные части... название Русь узурпировано московитами».

Такое мнение у философа сложилось после прочтения работы польского историка Франциска Духинского. Показательно, что в письме революционеру Людвигу Кугельману от 1870-го он признает теорию ошибочной, но напишет:

«Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав, и чтобы, по крайней мере, этот взгляд стал господствовать среди славян».

В работе «Внешняя политика русского царизма», написанной совместно с Энгельсом, Маркс говорил, что русские храбрые и выносливые, но пассивные, поэтому их армия непобедима, если исход битвы решает сомкнутый строй. Однако это приводит к низкому уровню социальной активности, и русские легко верят легендам, распространяемым властью. Даже борясь с несправедливостью системы, русские никогда не восстанут против царя.

Маркс и Герцен

Показателен случай, произошедший с русским публицистом-революционером Александром Герценом, которого пригласили выступать в Лондоне на митинге, посвященном международному движению рабочих. Против доклада выступил Карл Маркс, который был одним из организаторов мероприятия. Впоследствии Александр Иванович написал:

«Маркс сказал... что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский и что, наконец, если оргкомитет не исключит меня, то он, Маркс, будет вынужден выйти сам. Вся эта ненависть со стороны Маркса была чисто платоническая...».

Скандал получил развитие после того, как Герцен опубликовал на страницах своего журнала «Колоколъ» русский перевод «Манифеста Коммунистической партии», составленный Марксом и Энгельсом. Поступок Герцена Энгельс охарактеризовал как «литературный курьез». Известно, что повода разобраться с Марксом «по-мужски» искал живущий в Англии теоретик русского анархизма Бакунин.

Причины русофобии Маркса

В 1849 году Маркс и его ближайший соратник Энгельс переезжают в Лондон, где печатаются на страницах газеты The Free Press. Пик антирусских высказываний авторов пришелся на Крымскую войну 1854-1856 годов, которую они назвали «священной борьбой европейских наций». В одной из публикаций Маркс писал:

«Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить... Без Одессы, Кронштадта, Риги и Севастополя с эмансипированной Финляндией и враждебной армией у врат столицы... что будет с Россией? Гигант без рук, без глаз, могущий только пытаться поразить своих противников слепым весом».

Исследователи «творчества» Карла Маркса ищут корни русофобии в его детстве. Теоретик коммунизма родился в семье успешного немецкого адвоката и воспитывался в атмосфере русофобии, подогреваемой военными успехами Российской империи, которая после победы над Наполеоном стала воплощением идей монархии. По происхождению Карл Маркс был рейнским евреем и имел представление о России, как о якобы антисемитской державе, в которой постоянно проходят погромы.

Огромным ударом по молодому Марксу стал разгром европейского революционного движения 1848 года, которое почти разрушило Австрийскую империю. Остановить ее удалось при помощи русской армии и австрийских войск, набранных из сербов и хорватов, которые ранее страдали от нападок венгерских националистов. В одной из статей Маркс называет славян «контрреволюционной расой, раковой опухолью Европы».