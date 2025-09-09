Почему в Европе боялись мыться

Античная эпоха помимо архитектурных памятников, философских трудов и многочисленных произведений искусства подарила Европе и культуру чистоты. Водопроводы, акведуки, общественные и частные термы были неотъемлемой частью жизни практически каждого города. Мытье тела воспринималось как естественная и необходимая часть повседневной жизни.

Темные века

В Древнем Риме даже самые бедные слои населения могли позволить себе посещение бань, которые зачастую были бесплатными. Тенденция сохранилась и в Раннем Средневековье. Во всяком случае там, где еще функционировали коммуникации, созданные римлянами. Вода считалась источником здоровья, а забота о теле — важной составляющей гармоничного существования. Однако с приходом христианства и его распространением в Европе отношение к гигиене стало меняться. Вместе с новыми религиозными нормами и догмами постепенно угасала традиция регулярного омовения. Почему же европейское общество, которое так ценило чистоту в античные времена, оказалось погруженным в нечистоты в Средневековье?

Христианство и культура омовения

Даже в первые века распространения христианства в Европе общественные бани еще продолжали существовать, и посещение их считалось нормой. Однако уже тогда церковь начала устанавливать строгие правила. Апостольские заповеди запрещали христианам мыться в одной бане с представителями других религий, особенно евреями и мусульманами. Это ограничение было связано с тем, что омовение у некоторых народов носило ритуальный характер. Например, у мусульман омовение сопровождалось молитвами, что вызывало у христиан подозрения и неприятие.

Евреи же, хотя и не совершали видимых религиозных обрядов в банях, все равно воспринимались как «чужие». В условиях, когда определить религиозную принадлежность человека было сложно, многие христиане просто избегали посещения бань, где могли оказаться представители других конфессий. Церковь также пропагандировала идею, что чрезмерная забота о теле может отвлекать от духовного развития. Чистота души считалась важнее чистоты тела, а аскетизм и отказ от «излишков» воспринимались как добродетель. Эти убеждения постепенно становились все более популярными, что привело к снижению интереса к банным процедурам.

Климатические и экономические причины

Впрочем, не только религия, но и климатические изменения сыграли свою роль в исчезновении бань. Великое похолодание, охватившее Европу с VI по IX век, стало настоящим испытанием для жителей континента. В условиях суровых зим древесина, которая использовалась для отопления и нагрева воды, стала ценным ресурсом. Реликтовые леса Европы быстро исчезали, а стоимость дров росла. Использовать топливо для бань стало роскошью, которую могли позволить себе лишь немногие.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на Апеннинском полуострове. Если в античные времена этот регион славился своим мягким климатом и плодородными землями, то к Средневековью он превратился в недружелюбную степь. Дефицит древесины и ухудшение условий жизни сделали регулярные омовения практически невозможными.

Чума и страх перед водой

Одним из решающих факторов, приведших к окончательному упадку банной культуры в Европе, стало распространение чумы. В XIV веке «Черная смерть» унесла жизни миллионов людей. Эпидемия, пришедшая из Азии, сопровождалась массовой паникой и страхом перед всем, что могло быть связано с заражением. Общественные бани — на тот момент они стали опять набирать популярность, благо климат и экономическое положение позволяли — где люди оставляли свою одежду в одном помещении, стали рассадником блох, переносивших чуму.

Это породило миф о том, что вода и банные процедуры способствуют распространению болезни. В результате многие европейцы начали избегать бань, считая их источником опасности. Постепенно сложилось убеждение, что контакт с водой может ослабить тело и сделать его уязвимым для болезней. Эта идея прочно укоренилась в сознании европейцев к XVII—XVIII векам, когда мытье стало считаться не просто ненужной, а вредной процедурой. Даже среди аристократии регулярные омовения были редкостью. Считалось, что достаточно сменить белье, чтобы «очиститься».

Возвращение гигиены

Интерес к гигиене начал возвращаться с эпохой Возрождения. Появление новых медицинских знаний, развитие науки и изменение отношения к телу привели к постепенной популяризации традиций омовения. Однако этот процесс был медленным и неоднородным. Лишь к XIX веку регулярное мытье стало восприниматься как обязательная часть жизни. Причем, поначалу даже тогда европейцы считали это дикостью. А первые общественные бани стали появляться в Париже в 1813–1814 годах, когда туда пришли русские солдаты. По свидетельству очевидцев, французы считали регулярные банные процедуры русских «адским деянием», посланным им за грехи. Так что в выражениях «немытая Россия» и «цивилизованная Европа» прилагательные явно перепутаны.