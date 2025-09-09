Люди с какими фамилиями имеют предков из Сибири

Сибирь — край не только суровый, но и уникальный по своему культурному коду. И первое, что выдает коренного сибиряка — это фамилия. В отличие от центральной России, где фамилии часто происходили от профессий (Кузнецовы, Поповы) или отчеств (Ивановы, Петровы), сибирские родовые имена хранят в себе память о первопроходцах, воинской службе и смешении народов. Это настоящая летопись в нескольких словах.

© globallookpress

Фамилии-легенды

Многие сибирские фамилии — это прямое наследие казачьих походов. Предки их носителей могли и не быть родственниками легендарных атаманов, но они шли под их началом. Так в Сибири появились: Ермаковы — от предводителя казачьей дружины Ермака Тимофеевича, Мещеряковы — от атамана Мещеряка, Кольцовы — от Ивана Кольца, Брязгины — от Богдана Брязги. Носить такую фамилию было все равно что иметь в кармане удостоверение потомственного первопроходца.

По родному селу

Множество сибирских фамилий вело свое происхождение от той родной местности, «малой родины», откуда в холодный край явились первопроходцы и переселенцы. Историк Петр Андреевич Словцов в труде «История Сибири» писал, что сибирский край добыт и населен «устюжанами и их собратьями». И действительно в Сибири часто встречается фамилия Устюжанин, Кoстрoмин, Пинeгин, Волoгжанин.

«Военные» фамилии

Быт первых переселенцев был острожным. В отдаленных крепостях казаки, а позже – государевы стрельцы жили по-военному уставу, зная, что вокруг – таёжная земля, полная воинственных сибирских народов и дикого зверя. У служилых людей и казаков и фамилии были соответствующие: Пушкарёвы, Стрельцoвы, Брoнниковы, Годoвиковы – годовиком звали казака, посланного на год служить в дальний острог или собирать ясак в самых опасных местах. Фамилия Нoвик обозначала новобранца, принятого в государевы люди из ушкуйников или из казачьих детей – обо всем этом пишет иркутский краевед Геннадий Михайлович Бутаков в статье «Спросил Новик у Годовика», посвященной исследованию прохождения сибирских фамилий.

Фамилия Сороковиковы, распространенная среди русского населения Бурятии (здесь встречаются отдельные селения в которых почти все русские носят такую фамилию) происходит от названия пищали-«сороковки», что означало крупный калибр оружия. Кроме этого «сороковым зельем» звали порох, предназначавшийся для стрельбы из пушек огромными ядрами в сорок фунтов каждое.

Сибирские краеведы считают, что местная фамилия Воротников образовалась от стрелецкой должности «воротник» – так называли человека, стоявшего на воротах острога и ответственного за их своевременное открытие и закрытие.

Фамилия Толмачев ведет свое происхождение от военного переводчика – казака или стрельца, который знал местный язык и вел переговоры с князьями и торговцами. Часто толмачами были и люди из местных – сибирские татары, буряты, эквенки, которые шли на службу царю и принимали православную веру, после чего им давали фамилию Новокрещенный, Новокрещенных или Новокшенов, Новокшен. Кроме этого, местным людям, пришедшим на службу к царю, давали фамилию Иноземцев.

Казачьи фамилии

Много среди сибирских фамилий и таких, которые ведут происхождение от казацкого быта – от лошадиной сбруи, от казацкой одежды: Хомутовы и Развозжаевы, Сукневы и Шерстовы, Бархатовы (знатные казаки любили себе шить одежду из бархата) и Подпругины, Жеребцовы и Мериновы.

Другие фамилии происходили от казацких должностей: Головин, Сотников, Пятидесятников, Есаулов, Атаманов.

Фамилия Беломестных была дана казакам Янлдинского острога в XVII веке. «Белым местом» в те времена называли привилегированное место, свободное от повинностей. Эти казаки занимались земледелием, но должны были в случае чего встать на пути лихих людей, пришедших с Ангары.

Некоторые фамилии все же происходили от профессий, появлявшихся на новом месте. Например, Усольцевы варили соль, а Ладейщиковы строили речные корабли.

Фамилии переселенцев

Ссылали в Сибирь и пленных солдат; им давали фамилии Немцов, Немчинов, Шведов. Фамилия Пахолков указывает на происхождение предков из Лифляндии.

Черкасовы и Черкашины вели происхождение от черкесов, а Литвиновы или Литвинцевы – от «литвы» – переселенцев-белорусов. Выходцы с русского севера принесли с собой фамилию Пакулов, которая происходит от названия чайного гриба на березе. Но у сибиряков есть и местная фамилия с той же этимологией – Чагин («чага» – гриб). Ворониных стали в Сибири звать на алтайский манер Кускуновыми или Каргиными. Копытова – по-бурятски назвали Туруновым (турун – копыто), а Баранова – на тувинский манер Кошкарёвым.

Новожиловы, Новопашины и Новосёловы были переселенцами-крестьянами, «севшими» на новых, неосвоенных землях. С обустройством земель и селений связано происхождение таких фамилий как Переведенцев (человек, переводящий крестьян на другое место) или Окладников («окладник» – человек, ведущий учет) или Половник (переселенец, из-за бедности «посаженный» на монастырские земли и вынужденный отдавать монастырю половину урожая, за что монастырь снабжал его всем необходимыми.

С обустройством наделов земли были связаны и такие сибирские фамилии, как Щапов, Межов. Первая фамилия ведет свою этимологию от слова «щап», что означало метку на дереве, затесь, которую ставили для обозначения границ земельного участка. Возможно, что человек с такой фамилией занимался и сбором смолы, «подсечкой» деревьев, был лесорубом.

«Каторжные» фамилии и фамилии «местные»

Сибирь издавна была местом, куда ссылали в наказание, отсюда здесь было множество людей без роду без племени, и фамилии закрепили это явление: в Сибири появилось много Непомнящих, Беспрозванных. Бесфамильных. Каторжанам давали прозвища, а потом и фамилии по увечьям: Клейменых, Безносов, Беспалов.

Много в Сибири и так называемых «татарских» фамилий – то есть фамилий, которые ведут свое происхождение от имен и прозвищ сибирских татар и имен других коренных народов. Например, Айнетдинов (произошло от имени Гайнетдин), Аппасов (от татарского имени Габбас), Арибулин (от имени Гатаулла). К сибирско-татарским фамилиям можно отнести фамилии Абдрахманов и Жабаров и произошедшие от них, соответственно, фамилии Аптерахманов, Чаппаров, Цаппаров и Яппаров.