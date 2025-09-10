Зачем Сталин включил Донбасс в состав Украинской ССР

Роль Сталина в национально-государственной политике большевиков была значительна ещё до того, как Сталин стал полновластным руководителем Советского государства. Границы почти всех советских национально-государственных образований были определены ещё в 1920-е годы. Сталин же с 26 октября (8 ноября) 1917 года бессменно занимал пост наркома по делам национальностей РСФСР. Наркомат национальностей был упразднён в 1924 году, но слово Сталина в национальных вопросах после этого оставалось самым весомым не только из-за его поста генерального секретаря ЦК ВКП(б), но и потому, что он считался самым эрудированным в партии знатоком межнациональных отношений.

Донецко-Криворожская республика

Границы Украины были намечены ещё Центральной Радой, самочинно собравшейся в Киеве 4 (17) марта 1917 года. Объединившиеся в ней либерально-националистические политики провозгласили право Украины на автономию в границах Волынской, Подольской, Киевской, Херсонской, Таврической (без Крыма), Екатеринославской, Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний. В дальнейшем, по мере ослабления власти Временного правительства, требование автономии или федерации с Россией сменилось у Центральной Рады требованием независимости, каковая и была провозглашена 12 (25) января 1918 года.

В ходе борьбы за установление советской власти на Украине, развернувшейся зимой 1917/18 года, возникла, помимо Украинской, также Донецко-Криворожская советская республика. Она объединила территории с довольно значительным удельным весом промышленного пролетариата, в основном великорусской национальности. В республику вошли Харьковская и Екатеринославская, север Таврической губернии, районы области Войска Донского, где были угольные шахты.

Поскольку по Брестскому договору РСФСР не имела права вмешиваться в дела Украины, Донецко-Криворожская республика не смогла долго противостоять интервенции немецких и австрийских войск и пала в мае 1918 года.

В ноябре 1918 года Германия подписала капитуляцию на Западном фронте. Немецкие войска, в которых разгоралось революционное движение, собрались уходить из Украины. Вслед за ними на Украину выдвинулась Красная Армия. Снова провозглашалась Украинская ССР, столицей которой стал Харьков.

Любопытно, однако, что на этот раз большевики совсем не собирались восстанавливать Донецко-Криворожскую республику ни как самостоятельную советскую республику, ни даже как автономию в составе УССР.

Большевики – большие украинские националисты, чем сам Петлюра

Причину этого можно усмотреть в заигрывании большевиков с украинским национализмом. Подобную тактику ленинская партия применяла во всех провинциях бывшей Российской империи, где местный национализм вступал в противоречие с Белым движением за «единую неделимую Россию». Справедливо считая своим главным врагом белых, красные старались привлечь националистов на свою сторону обещаниями самой широкой самостоятельности. Так происходило в Казахстане, Башкирии и т.д.

Одновременно со вступлением большевиков в пределы Украины с востока, на западе её разгорелось восстание против режима гетмана Скоропадского под руководством Петлюры. Лозунги у этого движения были националистические и социалистические одновременно. Крестьянство Правобережной Украины в массе пошло за Петлюрой. Чтобы противопоставить ему что-то конкретное, большевики выставили себя поборниками украинской государственности.

Украинская ССР, как она была восстановлена в 1919-1920 гг., была формально независимой и включала в себя всю прежнюю территорию Донецко-Криворожской республики. Это, в том числе, весь Донецкий каменноугольный бассейн, а также порт Таганрог на Азовском море. Кроме этого, в означенный период в составе УССР числились Белгород, Грайворон и другие приграничные города и районы.

Без Донбасса на Украине не было промышленности

Окончательное определение границ Украинской ССР продолжалось ещё несколько лет. В ходе этого политико-административного процесса неоднократно производились прирезки и отрезки территорий РСФСР и Украины. Так, в Россию были возвращены Белгород с окрестным районом, северная часть Черниговской губернии (ныне запад Брянской области).

В 1925 году в состав Российской Федерации была возвращена некоторая часть бывшей области Войска Донского. Это был самый восток Донецкого бассейна с городами Каменск и Шахты, а также Таганрог с районом. Но часть территории области Войска Донского осталась в составе Украины. Остался в ней и практически весь Донбасс. В виде компенсации за прирезку к РСФСР Украине было передано несколько пограничных районов в других областях, наиболее крупный из которых – город Путивль.

Мотивом сохранения Донбасса, где украинское население уступало великорусскому, в составе Украинской ССР, по всей видимости, для большевиков было почти полное отсутствие промышленности на остальной территории Украины. Донбасс был пролетарским регионом. Без него Украина становилась почти исключительно селянской, а значит, в понимании коммунистов, классово неблагонадёжной. Ведь идеология коммунистической партии подразумевала опору, прежде всего, на пролетариат. Так экономические и классовые соображения возобладали над этнографическими.

Аналогичными соображениями руководствовались большевики и при определении границ других национальных советских республик. Если в регионе не было промышленности, довольствовались любым крупным административным центром и присоединяли его к национальной республике, не считаясь с русским национальным составом города и его округи. Так, в Казахстан были включен транзитный пункт на Транссибирской магистрали, Петропавловск, и, первоначально, Оренбург (до 1925 года он был даже столицей Казахстана); в Башкирию – Уфа, в Вотскую автономную область (будущая Удмуртия) – Ижевск и т.д.