Почему великий завоеватель запретил своему народу мыться

Великий завоеватель Чингисхан был не только гениальным стратегом, но и суровым законодателем. Его свод законов, «Великая Яса», регулировал все стороны жизни империи — от военной тактики до бытовых мелочей. Но один из пунктов этого уложения сегодня кажется нам особенно странным и даже шокирующим: строжайший запрет на купание, стирку и мытье посуды. Нарушителей ждала суровая кара, вплоть до смертной казни. Чем же была вызвана эта «гигиеническая» паранойя могущественного правителя?

Перечень законов

Принятая в 1206 году, «Великая Яса» была призвана в первую очередь обеспечить порядок и безопасность в разрозненных племенах, объединенных Чингисханом. Однако за бытовыми запретами стояла не просто любовь к чистоте, а глубокое, сакральное миропонимание кочевников.

Но дальше начинается самое интересное. Яса провозгласила запрет на перешагивание через костер, где готовилась пища, нельзя было мочиться на воду или огонь. Стирать в открытом источнике, купаться и мыть посуду водой также строго запрещалось. По словам Ф. Кривина, воины обязаны были носить одежду до тех пор, пока она полностью не сгниет, а посуду «мыли» коровьим навозом либо пучком травы. Эти и другие дикие факты подробно описаны в книге «Золотая Орда. Монголы на Руси. 1223-1502г», Б. Шпулера.

Поклонение стихиям

Разгадка кроется в отношении древних племен к стихиям. Вода и огонь расценивались как божественное проявление, а их осквернение считалось ужасным грехом. Н. Басовская во «Всех героях мировой истории» пишет, что граждане Монгольской империи верили в божье наказание за мытье кухонной утвари или грязного белья в воде. К слову, даже младенцев можно было купать не более 4 раз с момента рождения, а за купание взрослых в любом открытом источнике грозила смертная казнь.

Чистота внутри

Такая философия оправдывалась тем, что татаро-монголы ставили во главу угла внутреннее очищение, а не внешнее. Огонь был святой стихией, даже послов государства перед встречей с ханом пропускали между двумя кострами, очищая их от всякой скверны. Однако гроза и молния, которые вроде бы являются проявлениями огня, считались скорее божьим наказанием. По данным Г. Дженингса из книги «Путешественник», монголы страшились грозы и считали ее карой за осквернение природы.

Чума = карма?

Тем не менее, многие из этих законов позднее пришлось отменить. Причиной стала эпидемия чумы, разразившаяся в условиях глобальной антисанитарии. По сведениям, изложенным в издании «Психоэкономика», авторов Е. И Н. Конюховых, в Средней Азии болезнь началась с размножения паразитов, живших на теле людей под меховыми одеждами.