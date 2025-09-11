11 сентября: что отмечают и кого поздравляют в этот день

11 сентября в России отмечают появление граненого стакана и День трезвости. Во всем мире вспоминают жертв терактов 2001 года в США. Православные чествуют Иоанна Крестителя. «Лента.ру» рассказывает про главные памятные даты и праздники 11 сентября 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День граненого стакана

Классический стакан с 16 гранями считается одним из символов русской культуры. Впервые его выпустили в Гусь-Хрустальном 11 сентября 1943 года. Создательницей граненого стакана принято считать известного скульптора Веру Мухину.

На деле Мухина усовершенствовала форму стакана так, чтобы его легко было мыть в посудомоечной машине — в советском общепите они появились как раз в 1940-х. А первые граненые стаканы были в ходу еще при Петре I.

Всероссийский День трезвости

Праздник впервые Русской православной церкви. В то время потребление алкоголя среди россиян сильно выросло, так как благодаря техническому прогрессу производить спиртное стало проще. Тогда Церковь постановила отмечать День трезвости в праздник Усекновения главы Иоанна предтечи, ведь согласно преданию, святого лишили жизни на шумном пиру.

День трезвости отмечали до 1917 года и снова возродили в 2005-м с подачи РПЦ. В России существует запрет на продажу алкоголя 11 сентября — соответствующие законы действуют в Белгородской и Кемеровской областях, Удмуртской Республике и других регионах.

Какие еще праздники отмечают в России 11 сентября

День воинской славы в честь победы над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных сил;

День подразделений по вопросам миграции системы МВД России.

Праздники в мире

День патриота в США

Памятный день 11 сентября 2001 года, крупнейшего в истории по числу пострадавших. Падение башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и атака на здание Пентагона унесли жизни почти 3 тысяч человек. Еще 44 человека пострадали в результате падения пассажирского лайнера в Пенсильвании.

Теракты 11 сентября стали толчком к образованию глобальной антитеррористической коалиции, после трагедии правительства многих стран пересмотрели свою политику в отношении нацбезопасности.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 сентября

День женского бейсбола;

Новый год в Эфиопии;

Национальный день Каталонии.

Какой церковный праздник 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча — троюродный брат и креститель Иисуса Христа, один из величайших пророков Нового Завета. Предание гласит, что святой завершил свой жизненный путь за полгода до Распятия, приняв мученичество подобно Христу.

Согласно Евангелию, святой Иоанн активно обличал правителя Ирода Антипу за то, что он сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Не желая терпеть упреки, Ирод бросил Иоанна в темницу, однако на расправу не решался, так как понимал, что за ней последует божья кара. Тогда Иродиада подговорила свою дочь Саломею — станцевав на пиру в честь дня рождения Антипы, девочка пожелала себе в дар голову Иоанна Предтечи. Правитель исполнил ее волю, за что в будущем поплатился жизнью.

Однодневный пост

Усекновение главы Иоанна Предтечи — скорбный праздник для верующих. С одной стороны, святой завершил свой путь на земле и возродился для вечной жизни на небесах, а с другой — принял страшные муки. Поэтому в праздничный день принято соблюдать однодневный пост: нельзя есть продукты животного происхождения. Растительные блюда можно заправить подсолнечным маслом.

Приметы на 11 сентября

Если в этот день журавли улетают в теплые края — зима будет ранней.

Гремит гром — к теплу.

Если вся листва слетела с деревьев, зима будет холодной.

11 сентября нельзя шить, вязать и заниматься рукоделием — велика вероятность порезаться, и рана будет долго заживать.

Кто родился 11 сентября

Широкому зрителю российский актер известен благодаря участию в скетч-шоу «Шесть кадров», а также по роли в сериале «Сваты». Кроме того, Федор Добронравов снимался в фильмах «Чебурашка», «Летучий корабль», «Праведник», «Тайны дворцовых переворотов» и других картинах.

Моби (60 лет)

Настоящее имя музыканта-мультиинструменталиста и диджея — Ричард Мелвилл Холл. Большой успех пришел к нему в начале 1990-х, когда Моби активно экспериментировал с жанрами техно и брейкбит. Всего он продал около 20 миллионов копий своих записей по всему миру. Сингл I Feel It / Thousand попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый трек в истории музыки.

Кто еще родился 11 сентября