В семье мужчины впервые за 108 лет родится девочка

В штате Техас (США) супруги Шерман объявили о том, что в их семье родится первая девочка спустя 108 лет. Об этом сообщает ABC13.

Майкл Шерман, потомственный пожарный, рассказал, что последней «девочкой», носившей эту фамилию, была его двоюродная бабушка, которая родилась в 1917 году в Атланте.

«Она была среди лидеров борцов за гражданские права в Атланте и оказала большое влияние на жизнь горожан», — поделился мужчина, отметив, что с нетерпением ждет, кем вырастет его дочь.

По словам Майкла Шермана, девочка должна появиться на свет в начале марте 2026 года. Собеседник издания отметил, что они планируют податься на рекорд в Книгу рекордов Гиннесса.