Россиянка арендовала «коммунистическую цитадель»

Россиянка решила арендовать небольшую квартиру в Москве и, как оказалось позднее, заселилась в «коммунистическую цитадель». Об этом сообщает Telegram-канал «Москвич».

© Мослента

На записи, публикуемой в сети, видно, что, что все сделано в стиле под Советский Союз. В частности, в квартире оказались красные полы и деревянные двери. Но больше всего россиянка удивилась, увидев над спальным местом портреты известных советских деятелей, в том числе Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Также напротив кровати стоял бюст Ленина.

В шутку россиянка подписала видео, сказав, что так ей впервые доверили самостоятельно снять жилье. Помимо этого, она пояснила, что в объявлении об этом «советском стиле» не было ни слова.

