Как Иосиф Сталин подал в отставку со всех постов

16 октября 1952 года в Свердловском зале Кремля открылся Пленум ЦК правящей партии, которая за несколько дней до этого была переименована из ВКП(б) в КПСС. Учитывая, что прошедший XIX съезд не запомнился ничем примечательным, партийцы ожидали, что и Пленум окажется скучным. Но их ждала политическая сенсация: «великий вождь и учитель товарищ Сталин» подал в отставку с важнейших партийных и государственных постов.

Гром среди ясного неба

Перечисляя кандидатуры в состав секретариата ЦК, председательствовавший на Пленуме Иосиф Сталин вопреки общим ожиданиям не назвал свою фамилию. Когда однопартийцы попытались назвать её за него, Сталин попросил присутствующих освободить его от должности генерального секретаря ЦК. По одной из версий, Сталин одновременно хотел покинуть пост председателя Совета министров СССР. Однако присутствовавший на Пленуме писатель Константин Симонов уточнял в воспоминаниях, что этот ключевой пост Сталин всё же планировал оставить за собой. Вождь соглашался, как и прежде, вести заседания Политбюро (вернее, вновь избранного Президиума) и лишь просил избавить его от обязанности руководить Секретариатом ЦК.

В ситуацию вмешался соратник Сталина Георгий Маленков, который спустился к трибуне и как бы от лица всех присутствующих попросил генералиссимуса и впредь оставаться генеральным секретарём. Из зала раздались голоса: «Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!»

«Я уже стар, бумаг не читаю. Изберите себе другого!», – попытался настаивать Сталин.

Однако вставший с места маршал Семён Тимошенко заявил, что если Сталин уйдёт, то этого «народ не поймёт». Он повторил, что все участники Пленума избирают Сталина руководителем. Зал разразился аплодисментами.

После долгой паузы Сталину ничего не оставалось, как махнуть рукой: «Ну ладно, пусть будет и Сталин». Правда, он был выбран не генсеком, а лишь одним из нескольких секретарей ЦК.

Версия 1: старость и болезнь

Почему же Сталин пытался уйти со своего поста? Прежде всего, стоит учесть слова самого Сталина. Диктатору действительно становилось всё сложней работать с документами. В последние месяцы жизни вождя Георгий Маленков иногда даже подписывал бумаги «за товарища Сталина». Как вспоминали участники XIX съезда, речь и моторика Сталина стали тяжеловесными, а его выступления оказались непривычно короткими. От чтения основного доклада Сталин отказался. Окружающие замечали, что он сделался нервным и раздражительным.

Дочь Сталина Светлана Аллилуева предполагала, что её отец подал в отставку в связи со своей болезнью. Во время встречи в ноябре 1952 года Светлана заметила, что Сталин «ел совсем мало». А когда дочь в последний раз видела отца в день его рождения, 21 декабря 1952 года, то заметила, что лицо Сталина сделалось непривычно красного цвета. Впервые за многие годы он перестал курить.

Гипертония беспокоила вождя с декабря 1949 года. Случалось, что Сталин даже терял сознание. «Чёртова старость даёт о себе знать», – сказал он однажды.

Как пишет профессор медицины Антон Ноймар, Сталин страдал атеросклерозом сосудов головного мозга. Этим объясняются симптомы поражения ЦНС: трудности с запоминанием, провалы в памяти и даже галлюцинации. Ходили слухи, что в 1940-х годах Сталин перенёс два инсульта.

Разведчик Павел Судоплатов, видевший Сталин в феврале 1953 года, описывал своё впечатление так:

Я увидел уставшего старика. Сталин очень изменился. Его волосы cильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь он явно произносил слова как бы через силу, а паузы между словами стали длиннее.

Впрочем, загруженность Сталина работой не определялась его должностями. В течение послевоенных лет он всё меньше принимал посетителей и всё реже председательствовал на заседаниях. Ничто не мешало ему и в дальнейшем перекладывать основные обязанности на заместителей.

Версия 2: «экзамен» для соратников

Когда Сталин в последний раз отдыхал в отпуске в 1951 году, он признался своим спутникам, что «не верит никому, даже самому себе». Поэтому просьба об отставке могла быть проверкой – Сталин хотел узнать, кто из соратников поддержит его инициативу. Как подметила Светлана Аллилуева, это напоминало хитрость из политического «репертуара» Ивана Грозного. Первый русский царь тоже, бывало, делал вид, что хочет удалиться в монастырь, а боярам приходилось на коленях умолять Грозного, чтобы он остался в Москве.

Возможно, именно этим объясняется «ужасное выражение», которое писатель Симонов увидел на лице Маленкова тот в момент, когда Сталин озвучил просьбу об отставке. Маленков осознавал, что над его головой нависла смертельная опасность. Сам Константин Симонов тоже считал, что сталинский поступок это «проба, прощупывание отношения Пленума».

Версия 3: подготовка к репрессиям

Во вновь учреждённый в ходе XIX cъезда Президиум ЦК Сталин включил 25 человек, причём многие фамилии были незнакомы его давним соратникам. Вождь объяснял, что хочет ввести в политику новых людей, чтобы за 10-15 лет «воспитать» из них государственных деятелей.

Однако опытные люди в партии, помнившие события 1937 года, предполагали начало широких чисток в высших эшелонах власти. И действительно, в опале оказались старые соратники Сталина – Молотов, Микоян и Ворошилов. Стартовала антисемитская кампания.

В связи с этим отставка Сталина могла быть политическим манёвром. Дело в том, что в годы репрессий Сталин не занимал важных постов. Его монопольное положение в партийной иерархии не обеспечивалось постом генерального секретаря. Статус вождя был основан на неформальных внутрипартийных отношениях. Так что, устранившись от власти, он и в 1953 году мог надеяться морально «устраниться» от новой волны репрессий.

Версия 4: транзит власти

Наконец, не исключено, что престарелый Сталин стремился подготовить кресло своему преемнику. Согласно воспоминаниям Акакия Мгеладзе, первого секретаря ЦК КП Грузинской ССР, на Пленуме Сталин предлагал вместо себя на должность председателя Совета Министров Николая Булганина. Другие видели в роли преемника всё того же Маленкова.

Историк Владимир Добров в книге «Тайный преемник Сталина» излагает версию о том, что вождь хотел выдвинуть на видный пост Пантелеймона Пономаренко. Бывший 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии в 1950-1952 годах работал под началом Сталина в должности министра заготовок. Пономаренко – единственный человек, который на XIX съезде высказал личное мнение о сталинской работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Однако поступок Сталина объективно лишь повредил Пономаренко.

«Авторитета и власти без всяких постов хватило, чтобы влиять в нужном направлении на ситуацию. Получилось же, что насторожил «старую гвардию», а своему преемнику так и не доверил важнейший пост», – полагает Добров.

В декабре 1952 года Пономаренко был назначен заместителем председателя Совета министров, однако после смерти Сталина он перестал играть заметную политическую роль.