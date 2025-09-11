Каких младенцев на Руси считали нечистью

С древних времен на Руси существовали многочисленные мифы и поверья о младенцах, связанных с нечистой силой. В крестьянской среде верили, что маленькие дети могут стать жертвой потустороннего вмешательства. Более того, некоторые из них и вовсе считались порождением нечисти.

© Кирилл Лемох "Выздоравливающая" (1889)

Дети, рожденные в запретные дни

Одной из категорий «необычных» младенцев были оборотни. Считалось, что такие дети с рождения обладали способностью превращаться в страшных существ. Причиной их появления, как полагали крестьяне, становились грехи родителей, особенно если ребенок был зачат в так называемые запретные дни. Например, зачатие во время Великого поста или в канун Пасхи считалось смертным грехом, который мог отразиться на судьбе будущего ребенка.

В Вятской губернии бытовало мнение, что дети-оборотни со временем превращаются в волков. Этот процесс сопровождался мучительными страданиями, которые воспринимались как наказание за грехи родителей. Превращение в зверя считалось не только физической, но и духовной трансформацией, окончательно лишавшей ребенка человеческой сущности. Такие дети вызывали страх и отторжение в обществе, а их судьба нередко складывалась трагически.

Подмененные дети

Еще одной категорией «нечистых» младенцев считались обменыши. Согласно поверьям, это дети, которых дьявол или его помощники (леший, домовой, банник, обдериха и другие представители нечистой силы) подменяли на своих, забирая настоящих младенцев. Чаще всего такие случаи происходили с некрещеными детьми, ведь считалось, что таинство крещения защищает душу ребенка от любых злых сил. Особенно уязвимыми считались новорожденные, оставленные без присмотра. По поверью, нечистая сила чаще всего подкидывала обменышей в те семьи, где родители проявляли невнимание или жестокость по отношению к детям.

Например, если мать или отец в сердцах произносили проклятия вроде «Хоть бы тебя леший унес!» или несправедливо наказывали ребенка, это могло привлечь внимание нечистой силы. Также опасными местами для младенцев считались бани, где женщины проводили первые дни после родов. Чтобы избежать трагедии, матери старались не оставаться в бане одни, а повитухи тщательно следили за новорожденными.

Как распознать обменыша

Наши предки верили, что обменыша можно отличить от обычного ребенка по ряду признаков. Во-первых, такие дети были некрасивыми, с непропорциональными чертами лица и телосложением. Они плохо росли и медленно набирали вес, часто болели и отставали в развитии. До семилетнего возраста обменыши могли вообще не говорить или издавать лишь невнятные звуки. Более того, считалось, что у таких существ отсутствуют кости, а их тело состоит из одной лишь кожи и плоти.

Поведение обменышей также вызывало подозрения. Они постоянно кричали, требовали еды и могли съедать невероятное количество пищи. Например, в народных сказаниях упоминается, что обменыш за один раз мог съесть целую буханку хлеба и выпить крынку молока. Несмотря на отменный аппетит, такие дети продолжали оставаться физически слабыми.

С возрастом обменыши становились еще более странными. Они избегали общения с другими детьми, не играли и не заводили друзей. Их характер описывался как злобный, упрямый и своенравный. Договориться с таким существом было практически невозможно, а его присутствие приносило несчастье всей семье.

Если крестьяне подозревали, что в их доме появился обменыш, они пытались вернуть настоящего ребенка. Для этого прибегали к различным обрядам и ритуалам. Например, обменыша могли бросить в печь или оставить на перекрестке дорог, надеясь, что нечистая сила испугается и вернет украденного младенца.