Что казаки делали с детьми от турчанок и татарок

Казачья вольница долгое время была сугубо мужским братством. Однако вечная жизнь в походах не могла не привести к тому, что воины начали привозить домой трофеи особого рода — жен. Именно иноземные пленницы, в основном турчанки и татарки, стали матерями целых поколений казаков и заложили основы уникальной культуры Дона.

Казаки и иноземки

Изначально семейный быт был в диковинку для казаков, целиком поглощенных войной. Но, как свидетельствуют источники, возвращаясь из набегов, многие воины вели за собой иноземных жен.

«Как возвертаются из похода, глядишь, тот ведет жену турчанку, другой — татарку, третий — черкешенку, а то — и польку», — вспоминал житель станицы Еланской.

Поначалу женатые казаки не пользовались особым уважением у товарищей. Однако именно эти женщины стали демографическим фундаментом казачества. Они обустраивали быт и рожали детей. Правовое положение пленниц было тяжелым: казак мог не только развестись с женой, но и продать ее. Исторические документы сохранили сведения о таких сделках: к примеру, некий Александр Товарищев купил у казаков «жонку-татарку» с пятилетней дочкой за 20 рублей.

«Тума»

Неизвестно, являлся ли упомянутый ребенок дочерью казака, но к детям, рожденным на чужбине, представители данного военного сословия относились достаточно равнодушно. По крайней мере так утверждал автор труда «Картины былого Тихого Дона», П. Н. Краснов. Краснов писал:

«Первым казакам в их вечной тревоге, жившим среди неприятельской страны, некогда было думать о детях, и если у кого от татарки или турчанки рождался ребенок, его некому было холить и воспитывать, и часто он умирал».

Отношение к детям изменилась после того, как казаки начали привозить женщин с собой (причем охотнее брали «в услужение» именно татарок и турчанок), а те рожали дочерей и сыновей уже на новом месте жительства.

Для казаков, родившихся от матерей-турчанок или татарок, на Дону существовало особое наименование – «тума». «Емельяном зовут Кузьминым, а сын тума, родился-де он, Емелька, на Дону, в Черкасском, отец-де ево, Кузьма, был русский человек, а мать — туркeня», — гласит документ XVIII века (Лидия Новак и Нелли Фрадкина, «Казачий курень»). Впрочем, «тумой» называли не только сына турчанки, но и татарки. Примечательно, что известный донской казак Степан Разин тоже носил прозвище «тума», благодаря чему историки заключили, что его мать была либо турчанкой, либо татаркой, то есть восточной пленницей, привезенной Разиным-старшим из похода.

Взаимное влияние

Судя по всему, казаки относились к детям, рожденным турчанками и татарками, ничуть не хуже, чем к остальным. Тем более, что среди взрослых казаков нередко тоже оказывались иноземцы. Если верить Михаилу Астапенко, автору книги «История донского казачества», в казачье братство вступали русские, украинцы, белорусы, поляки, турки, татары, калмыки, грузины, черкесы и представители многих других окрестных Дону народов. Поэтому казаки традиционно обучали своих сыновей, матерями которых были восточные женщины, военному делу. Глава семьи (как правило, опытный воин) учил детей верховой езде, обращению с саблей, ружьем, пикой и другим оружием. Девочки же помогали матерям по хозяйству.

Интересно, что «тумы» оказали значительное влияние на казачество. Дети, рожденные турчанками, татарками и представительницами иных национальностей, в малолетстве, без всякого сомнения, перенимали их родной язык. Вырастая, они нередко использовали отдельные слова в разговорной речи. Благодаря этому обстоятельству, как пишет Сергей Сапожников в своей книге «Историки о происхождении Донского казачества. Ассимиляция или вымысел?», и образовался казачий разговорный язык. Сказались смешанные браки и на внешности казаков (например, смуглая кожа), и на образование фамилий. Тот же Губанов из Еланской рассказывал: «С того времени и пошли у нас фамилии: Турчаниновы, Татариновы, Черкесовы, Грековы, Поляковы».