Проклятое и спасительное дерево: почему русские не любят осину

В славянской традиции немногие деревья окружены таким количеством противоречивых легенд, как осина. Проклятое и спасительное, опасное и целительное — оно сумело объединить в себе древние языческие верования и более поздние христианские сюжеты, создав уникальный культурный феномен.

© Соцсети

В христианской традиции за осиной прочно закрепилась дурная слава. Согласно одним преданиям, именно на ней удавился предатель Иуда Искариот, после чего дерево стало символом стыда и раскаяния — его листья «дрожат» до сих пор. По другой версии, осину прокляла сама Богородица: во время бегства в Египет она выдала своим шелестом место укрытия Святого семейства от преследователей.

Эти истории надолго сделали осину деревом «нечистым» в глазах православных. Однако народная практика оказалась куда более сложной: несмотря на формальное проклятие, люди активно использовали ее магические свойства для защиты и исцеления.

Подробно особенности примет и ритуальных действий можно найти в трудах российских историков и исследователей. Например, в книге А. С. Ермолова "Народная мудрость в пословицах, поговорках, приметах", 1905 год. В мифологии славян-язычников осина - олицетворение спутницы богини судьбы Макоши - Недолю. По своему характеру и предназначению она ответственна за приход смерти. Но смерть у язычников сообразна очищению от всего старого, дающее старт новой жизни. То есть, это власть над всеми богами, кроме самой Макоши. Недоля ассоциируется с мертвой водой. Если обратиться к русским былинам, можно увидеть, что мертвая вода - первый этап воскрешения мертвых. Именно с ее помощью с тела стирался недуг, сращивались изрубленные кости и мышцы, чтобы потом с помощью живой воды вдохнуть жизнь в человека. И только нечистая сила не сможет возродиться, приложившись к осине.

В былине про Добрыню Никитича убивший змея богатырь повесил его на осине со словами: "Сушися ты, Змей Горынчище, на той-то осине на кляпыя" (Вс. Миллер, "Материалы для истории былинных сюжетов"). По этой же причине - для окончательной победы над нечистью, в спину или грудь "ходячего мертвеца", упыря, ведьмы вбивали осиновый кол.

Для добрых дел и людей осина была не страшна, скорее - она была целительницей, изгонявшей все злое, потустороннее и вредное. Приложившись к осине, изгоняли многочисленные болезни. Известно о чтении заговоров от укусов змей над корой осины, известны заговоры от больных зубов на осине: "На море, на окияне, на острове на Буяне, стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль к тому зайцу!" После этого сучок нужно было приложить к больным зубам. Заболевших младенцев качали в осиновой колыбели с целью прогнать хворь. Вся негативная энергия, мощь недугов, уходила в осину, и люди выздоравливали телесно и душевно. По этой же причине осину использовали и при строительстве домов. Несмотря на то, что целиком из осины дома не строили, но, во избежание разрушений и злых сил в каждый угол будущей постройки вбивали осиновые клинья.(Белякова Г. С. "Славянская мифология").

Таким образом, осина - противоречивое воплощение традиций христианства и язычества, сумела объединить в себе проклятие и избавление от него, став одним из самых ярких свидетельств причудливого переплетения верований древних славян и православия.