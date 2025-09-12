Когда на Руси появились первые евреи

Евреи — народ, обладающий уникальной культурой, религиозными традициями и богатой историей — сыграли значительную роль в формировании этнокультурного ландшафта Восточной Европы. Первые упоминания о них на территории будущей Руси относятся еще к I-II векам, а дальнейшая миграция и расселение евреев на этих землях стали важной частью глобального исторического процесса.

© С. Иванов "Торг в стране восточных славян"

Первые евреи на Руси

Историки утверждают, что первые евреи появились на территории Восточной Европы еще во времена античности. Уже в I-II веках нашей эры еврейские общины существовали в греческих колониях Северного Причерноморья. Эти колонии — Пантикапей (современная Керчь) и Херсонес (близ Севастополя) — были важными торговыми центрами, где представители еврейского народа находили свое место в экономической и культурной жизни.

К IV веку значительное количество евреев проживало на территории Боспорского царства. Многие из них были потомками изгнанников, переживших ассирийское и вавилонское пленения, а также участников восстания Бар-Кохбы (132–135 гг. н. э.). Эти события способствовали расселению евреев по всему Средиземноморью и Причерноморью.

К VII веку Таманский полуостров становится важным центром еврейской жизни. Византийский хронист Феофан в 671 году упоминает, что в городе Фанагория и его окрестностях проживало значительное количество евреев. Это свидетельствует о том, что еврейские миграции на территорию Восточной Европы происходили на протяжении многих веков.

Евреи и Хазарский каганат

Особую роль в истории евреев Восточной Европы сыграл Хазарский каганат. В VIII веке, в период расцвета этого государства, столица Итиль на нижней Волге стала важным торговым и культурным центром. В это время иудаизм стал одной из официальных религий Хазарского каганата. Принятие иудаизма хазарами, вероятно, произошло под влиянием еврейских общин, которые активно участвовали в жизни государства.

Еврейские купцы-раданиты, находившиеся под покровительством хазарских правителей, играли важную роль в международной торговле. Они обеспечивали торговые связи между Западом и Востоком, занимаясь оборотом меха, оружия, шелка и пряностей. После распада Хазарского каганата в X веке евреи начали мигрировать на запад, на территории будущей Киевской Руси, Польши и других регионов Восточной Европы.

Евреи в Киевской Руси

На территории Киевской Руси еврейские общины появляются уже в ранний период ее существования. Согласно летописям, в XI-XIII веках, крупные национальные общины проживали в Киеве, Смоленске, Чернигове, Владимире-Волынском и Перемышле. Киевская община, по мнению историков, включала потомков хазар. В летописях упоминаются Жидовский квартал и Жидовские ворота, что свидетельствует о присутствии довольно большого количества евреев в столице Древнерусского государства.

После падения Хазарского каганата в X веке евреи начали активно переселяться на запад. Летописи 1117 года упоминают переселение хазар из Белой Вежи (Саркела) под Чернигов. Кроме того, о присутствии евреев на территории Древней Руси свидетельствуют многочисленные топонимы, такие как Жидово, Жидичев, Козарзевек и другие.