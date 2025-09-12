Какая река течет по дну Черного моря

В 2010 году группа ученых из британского Университета Лидса доказала, что реки могут существовать не только на поверхности Земли, но и под водой. Обнаруженная ими подводная река в районе пролива Босфор по своим характеристикам может соперничать с крупнейшими реками мира. Уникальность и ряд особенностей делают ее настоящим природным феноменом.

Необычная река

Идея существования подводных рек долгое время оставалась лишь гипотезой. Гидролокационные исследования показывали наличие извилистых каналов на дне океанов, но их происхождение оставалось неясным. Все изменилось в августе 2010 года, когда исследователи из Университета Лидса отправили автономные роботизированные аппараты на дно Черного моря у побережья Турции. Они и зафиксировали область с движущейся водой, которая простирается на 59 километров.

Русло подводной реки оказалось довольно внушительным: его ширина достигает 800 метров, а глубина местами составляет 35 метров. Для сравнения, это больше, чем многие наземные реки. Вода в канале течет со скоростью 7,5 км/ч, а ее поток достигает 22 тысяч кубометров в секунду – примерно столько же воды переносит река Брахмапутра в Индии.

Уникальные особенности

Подводная река в Черном море обладает рядом уникальных характеристик, которые отличают ее от наземных водоемов. Во-первых, в отличие от наземных рек, где водовороты закручиваются против часовой стрелки, в подводной реке они вращаются по часовой стрелке. Это связано с измененным воздействием силы Кориолиса под водой. Во-вторых, у подводной реки нет притоков, как у обычных рек. Ее источник – единственный поток воды, поступающий из Мраморного моря через пролив Босфор. Что интересно, русло реки окружено растительностью, что делает ее пейзаж удивительно похожим на привычные нам речные долины.

Как возникла подводная река

Ученые считают, что появление подводной реки связано с разницей в солености вод Мраморного и Черного морей. Вода Мраморного моря более соленая и плотная (26–38 промилле), чем вода Черного моря (18 промилле). Проходя через Босфор, она не смешивается с менее плотной черноморской водой, а образует отдельный поток, текущий по дну.

Согласно гипотезе Райана – Питмена, около 6 000–7 000 лет назад произошло катастрофическое землетрясение, в результате которого воды Средиземного и Мраморного морей хлынули в пресноводное озеро, находившееся на месте современного Черного моря. Это событие не только изменило географию региона, но и, вероятно, стало причиной возникновения подводной реки.