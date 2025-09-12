Чем Сталин шокировал всех на похоронах первой жены

Надежда Аллилуева стала второй женой Иосифа Сталина. Жизненный путь первой супруги, матери старшего сына Якова, оказался слишком коротким. Но смерть Екатерины Сванидзе настолько потрясла Иосифа Виссарионовича, что он даже прыгал за её гробом в могилу.

Знакомство

Екатерина Семёновна или просто Като появилась на свет в 1885 году. Несмотря на то, что происходила она из дворянского рода, к началу XX века девушке приходилось зарабатывать себе на жизнь стиркой и глажкой одежды для чужих людей.

С Иосифом Джугашвили Като познакомилась благодаря своему брату Александру, который учился вместе с ним в Тифлисской духовной семинарии. Юноши дружили, а поэтому не удивительно, что однажды Джугашвили оказался в доме Сванидзе. Изначально будущий вождь не заинтересовал Като, зато девушка поразила гостя своей красотой.

Екатерина вскоре всё же стала женой Иосифа. Её, конечно, пугала революционная деятельность супруга, но в дела она предпочитала не вмешиваться. Рой Медведев в своей книге «Они окружали Сталина» отмечал – Като оказалась очень набожной и кроткой.

Болезнь и смерть

В 1907 году Екатерина родила сына Якова. На тот момент Сталин сидел в Бакинской тюрьме, поэтому Сванидзе приходилось много работать, чтобы прокормить и себя, и младенца, да и любимому заключённому что-то передать. Но в конце того же года Като сильно заболела. Вскоре Иосифа выпустили из тюрьмы, но лишь для того, чтобы он смог попрощаться с покойной супругой.

Сказать точно, какая именно болезнь стала причиной смерти молодой матери, нельзя. Кто-то утверждает, что женщина подхватила воспаление лёгких, кто-то говорит про туберкулёз, а третьи – про брюшной тиф.

Английский публицист Саймон Монтефиоре в книге «Молодой Сталин» отмечал, что смерть молодой супруги стала для Сталина сильным ударом. Иностранный исследователь писал – якобы вдовец на похоронах даже прыгнул в вырытую могилу вслед за гробом.

Вскоре Иосиф Виссарионович покинул Грузию. Воспитанием восьмимесячного Якова занялась бабушка, мать скоропостижно скончавшейся Екатерины Сванидзе.