Как выглядел Чингисхан на самом деле

Традиционно считается, что Тэмуджин (настоящее имя Чингисхана) принадлежал к монголоидной расе — со всеми вытекающими особенностями внешности. Однако существует множество гипотез, бросающих вызов этому представлению. Так, довольно распространена теория, что Чингисхан мог быть светловолосым и голубоглазым. Но насколько это утверждение соответствует исторической реальности?

Традиционный портрет

Согласно общепринятому мнению, Чингисхан был типичным представителем монголоидной расы. Широкое плоское лицо, узкие раскосые глаза, высокие скулы, желтоватый оттенок кожи, черные прямые волосы и темные глаза, характерны для большинства народов Центральной Азии. Именно таким его часто изображают в литературе, кино и на различных портретах.

Самое известное изображение Чингисхана, которое считается наиболее близким к оригиналу, хранится в музее при императорском дворце Тайбэй в Тайване. На нем великий хан предстает как мужчина с широким лицом, узкими черными глазами, редкой бородой и высоким лбом. Его голова покрыта традиционным монгольским головным убором, скрывающим волосы.

Однако спектральный анализ показал, что этот портрет был создан не ранее XVIII века, то есть спустя несколько столетий после смерти Чингисхана. Это ставит под сомнение его абсолютную достоверность.

Альтернативная теория

Идея о том, что Чингисхан мог быть светловолосым и голубоглазым, основывается на свидетельствах ряда историков, этнографов и летописцев. Одним из первых, кто обратил внимание на эту гипотезу, был выдающийся российский историк и этнограф Лев Гумилев. В своей работе «Древняя Русь и Великая степь» он упоминает, что многие воины в армии Чингисхана были высокими, светловолосыми с голубыми или зелеными глазами. Это описание сильно отличается от традиционного представления о монголах.

Гумилев также приводит данные о происхождении Чингисхана. Он принадлежал к роду Борджигинов, название которого переводится как «синеглазые». По имеющимся историческим свидетельствам, представители этого рода действительно имели светлые волосы (чаще рыжеватые), голубые или зеленые глаза и были высокого роста.

Эти данные подтверждаются и другими источниками. Например, персидский ученый и врач Рашид ад-Дин в своем произведении «Сборник летописей» описывает представителей рода Борджигинов как людей с необычной внешностью, которая не совсем соответствует классическим чертам монголоидной расы. Фрески, найденные в Маньчжурии, также изображают воинов Чингисхана светловолосыми и высокими.

Гены и география

С точки зрения генетики, версия о светловолосом Чингисхане вполне имеет право на существование. Монголия и Центральная Азия в целом исторически были перекрестком миграционных потоков. На этой территории пересекались народы с различными внешними характеристиками, включая европеоидные черты. Кроме того, род Борджигинов мог быть результатом смешения различных этнических групп, что объясняет их необычную внешность.

Археологические находки и генетические исследования подтверждают, что в Центральной Азии в эпоху Чингисхана существовали люди с европеоидными чертами. Это и объясняет, почему в армии великого хана могли быть воины с голубыми глазами и светлыми волосами.

Миф или реальность

К сожалению, пока вопрос о настоящем облике Чингисхана остается открытым. Никаких достоверных изображений, созданных при жизни великого хана, до наших дней не сохранилось. Все существующие портреты созданы спустя столетия после его смерти и, скорее всего, являются результатом художественного вымысла. Тем не менее, гипотеза о том, что Чингисхан мог быть светловолосым и голубоглазым, имеет под собой достаточно оснований. Установить же доподлинную внешность великого завоевателя можно лишь по результатам генетических исследований, что в настоящее время не представляется возможным. Ведь место захоронения Чингисхана остается до сих пор неизвестным.