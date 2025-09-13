Медведь вышел к людям и сломал яблоню

В Краснотурьинске в коллективных садах в районе Медный Рудник люди заметили следы медведя. У одного из садоводов косолапый сломал яблоню. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказал горожанин, знакомый с ситуацией.

«Медведь оставил следы в садах по улице Сосьвинской. Люди заметили отпечатки лап, также косолапый повредил яблоню», – сообщил агентству собеседник.

В Краснотурьинске горожан, которые увидят следы медведя или столкнутся с ним, просят незамедлительно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

В июне жители Берёзовского сообщали, что видели огромного медведя на окраинах нескольких посёлков и возле коллективных садов. В апреле о том, что медведь выходил к людям, сообщали жители Серова. Как писало информационное агентство, следы медведя заметили на снегу в районе Крутого Лога — лесного яра, расположенного примерно в двадцати минутах ходьбы от северной окраины города. В случаях, когда медведь выходит к людям, специалисты рекомендуют проявлять максимальную осторожность и не оставлять пищу на открытом воздухе.