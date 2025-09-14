История Минска: путь от древнего поселения до современной столицы

По традиции Минск отмечает день рождения во вторые выходные сентября. В этом году городу 958 лет. Впервые его упомянули в 1067 году в «Повести временных лет. Но поселение первых минчан существовало и раньше, это доказали археологи, рассказывает корреспондент «МИР 24 Янина Василевская.

Наконечники стрел X века, бусы и глиняная посуда специалисты изучают быт первых минчан. В конце прошлого тысячелетия в укрепленном поселении находилось около трех тысяч человек. По находкам определили: жители были православными, разводили скот и занимались земледелием.

«Также мы зафиксировали присутствие представителей боярства, дружины, различных ремесленников, купцов торговцев и сельского населения. Типичный состав городского населения для древнерусского периода, рассказал заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси Андрей Войтехович.

В 1067 году на реке Немиге в битве сошлись Полоцкие и Киевские князья. Первое место жительства минчан сожгли и разорили. Город перенесли в центр современной столицы.

«Мы зафиксировали следы нескольких очень мощных пожаров, как на большом городище, так и на малом, которые являются последствиями именно военного нападения. Это обгорелое оружие, обгорелые вещи XI века. Было проще, выгоднее и дешевле построить новый город на более выгодном месте, на судоходной реке, пояснил Андрей Войтехович.

В XVI веке Минск обрел собственный оберег. По легенде икона Божией матери приплыла в город по реке Свислочь. Образ нашли на берегу. В молитвах верующие просили богородицу об избавлении от недугов, помощи близким, защите города от врагов.

«506 год, когда город Минск, когда наши земли окружали крымские татары, великий гетман Княжества Литовского чудным образом под Клецком одержал победу. В исторических сведениях содержатся такие убедительные предположения историков, что все-таки это было совершено с помощью пресвятой Богородицы, именно минской.

В XX веке чудотворную икону скрыли от глаз. И только в начале Великой Отечественной войны снова позволили молиться Богородице. Минск был оккупирован фашистами на седьмой день войны.

«Эхо Великой Отечественной в столице слышно и сегодня. Этот конус в центре города законсервированный немецкий ДОТ. Он некогда находился на окраине еврейского гетто. В 1980-х при строительстве здания рядом, огневую точку хотели снести. Но крепкий бетон разрушению не поддался, а от взрыва отказались. Так ДОТ и остался стоять здесь как напоминание о войне.

Сохранились в городе и другие постройки тех времен: несколько бункеров и долговременных огневых точек. Немцы ставили их на главных шоссе, улицах и вдоль железных дорог.

До начала Великой Отечественной в Минске жили 270 тысяч человек. Город рос за счет рабочих. Но за три года оккупации в живых остались лишь 40 тысяч человек. В шталагах и гетто немцы наладили конвейеры по уничтожению населения, а сам город превратили в руины.

«Даже были предложения перенести его на десяток километров в другое место, потому что здесь были одни развалины. Сами минчане, конечно же, они болели за свой родной город. После работы каждый день по несколько часов работали на том месте, где были завалы.

Восстанавливать Минск в довоенном виде не стали. Узкие улочки превратили в широкие проспекты, построили площади, разбили парки и скверы. Низкоэтажную застройку сменили монументальные здания. Это и сегодня определяет облик белорусской столицы.