Что делали с мальчиками для битья

Сегодня «мальчик для битья» — это расхожее выражение для обозначения человека, вынужденного отвечать за чужие ошибки. Но несколько веков назад эта фраза имела самый что ни на есть прямой и жестокий смысл. В Англии XVI-XVII веков это была официальная, хотя и весьма необычная придворная должность.

Неприкосновенный сын

Всё началось после того, как Генрих VIII порвал с Ватиканом и был провозглашен главой Англиканской церкви. Король стал считаться «наместником Бога на земле», а его божественная природа автоматически распространялась и на наследника. Принца крови никто, кроме самого монарха, не смел ни ругать, ни тем более наказывать. Но короли были слишком заняты государственными делами, чтобы лично заниматься воспитанием.

Выход нашли быстро, хотя и довольно циничный. К наследнику приставляли сверстника из знатной, но небогатой семьи (иногда в ход шли и подобранные сироты). Этот мальчик и становился «whipping boy» — «мальчиком для порки».

Друг и козел отпущения

Мальчик для битья был не просто слугой. Он рос бок о бок с принцем: вместе учился, играл, ел и спал. Между ними часто возникала настоящая дружба. Этой-то дружбой и пользовались педагоги.

Когда принц провинился, телесное наказание получал не он, а его друг. Расчёт был на то, что наследник, видя страдания невинного товарища, испытает чувство вины, раскаяния и впредь не будет повторять своих ошибок. Эффективность этого метода воспитания, мягко говоря, сомнительна.

Единственный случай благодарности

История сохранила лишь один пример, когда служба «козла отпущения» была вознаграждена по-настоящему. Вильям Мюррей, мальчик для битья будущего короля Карла I, не только вытерпел все порки, но и сохранил дружбу с монархом. В благодарность Карл I даровал ему титул первого графа Мэнсфилда, сделав одним из самых влиятельных людей в королевстве.

От дворцовой практики к крылатому выражению

Широкую известность эта странная традиция получила благодаря Марку Твену и его роману «Принц и нищий». Именно со страниц этой книги выражение «мальчик для битья» слетело в народ и стало использоваться в переносном смысле, идеально описывая ситуацию, когда один вынужден отвечать за грехи другого.