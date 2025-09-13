Кого на Руси называли «девкой», а кого «девушкой»

Сегодня слова «девушка» и «девка» кажутся нам если не синонимами, то однокоренными вариантами с разной эмоциональной окраской. Однако в дореволюционной России между ними пролегала настоящая социальная пропасть, которая четко определяла происхождение, статус и даже судьбу женщины.

«Девушка»

В высшем обществе к незамужней особе строго полагалось обращаться «девушка». Это было не просто слово, а своего рода титул, указывающий на принадлежность к дворянскому или купеческому сословию.

Переход девочки в статус «девушки» был важным ритуалом. Как отмечает этнограф Изабелла Шингина, когда юная барышня «округлялась» и вступала в пору зрелости, это событие отмечали с размахом. На Пасху или Вознесение ее наряжали в новое, соответствующее возрасту платье и «выводили в свет» — будь то праздничное шествие в центральных губерниях, смотр невест на церковной площади на юге или катание в открытой карете на Рязанщине. Это был сигнал для общества: в семье подрастает невеста, и она открыта для сватовства.

Девка

Звучащее несколько вульгарно слово «девка» в старину, по мнению писателя Омара Гаряева, не несло никакого нарицательного смысла, так как именно им повсеместно назывались незамужние крепостные крестьянские девушки, достигшие периода полового созревания.

Филолог Валерий Ефремов констатирует, что лексема «девка» является одним из древнейших общеславянских слов, которое применялось для обозначения девушки, но никогда не использовалось для описания Девы Марии. К ХVIII веку, сузив свое лексическое значение, оно стало применяться в отношении девушек деревенского и мещанского происхождения.

Кроме того, из словаря Татьяны Ефремовой становится очевидным, что слово «девка» служило формой фамильярного обращения деревенских женщин друг к другу. Лишенное всякого негативного значения, в простонародной речи оно дублировало слово «девушка».

Сенная девка

Историк Юрий Федосюк в работе «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века» пишет, что «девками» в старину именовали незамужних крепостных крестьянок, которые работали не в поле, а служили горничными в барском доме.

Елена Первушина в книге «Петербургские женщины XVIII века» приводит ряд газетных объявлений той поры, из которых выясняется обыденность употребления данного слова в отношении молодых представительниц непривилегированного сословия. Вот несколько выдержек из печати: «Продается молодая горнишная девка изрядная собой, умеющая шить золотом и приготовлять белье», «За 180 рублей продается девка двадцати лет...», «В приходе церкви Св. Николая чудотворца, в школе, продается 20-ти лет, собою видная и к исправлению горничной работы способная девка и хорошо выезженная верховая кобыла». Поскольку зачастую местом, где служанки ждали поручений от хозяек, были сени, их привычно стали называть сенными девками.

В обязанности этих горничных входила помощь девушкам, они должны были заботиться об их внешнем виде, выполнять хозяйственные работы, а также обеспечивать досуг сверстницам, вместе с которыми они должны были вышивать, плести кружева, прясть, играть и совершать променад. Кроме того, сенные девки часто привлекались к обслуживанию званых вечеров, на которых исполняли роль официанток.

Девка у старообрядцев

Филолог Ксения Маерова, изучая культуру алтайских старообрядцев, пришла к заключению, что в их среде общеупотребительным к данной социально-возрастной категории представительниц прекрасного пола было слово «девка», в то время как лексема «девушка» считалась просто его литературной формой. Лишенное в старообрядческом говоре всякой экспрессии, слово «девка» имело нейтральный характер и могло указывать как на молодую незамужнюю женщину, так и на взрослую, так и не нашедшую суженого дочь. Зато ноты фамильярности и оттенок презрительности старообрядцы Алтая усматривают в словах «девчонка» и «девчончишка».

Развратная девка

В «Толковом словаре русского языка» Дмитрия Ушакова одним из значений слова «девка» является развратная женщина, занимающаяся проституцией. Об этом же вульгарном толковании упоминает в своем издании филолог Татьяна Ефремова.