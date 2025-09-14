Почему в 16 веке исчезла птица Додо

В наше время все, что осталось от птицы додо или дронта по другому названию — лишь части костей, разбросанные по миру, и описания от источников, которые проверить уже не выйдет. По их словам, это крупная особь, которая не умела летать, но очень быстро бегала. Птица проживала на теплом Маврикии, где не было опасных хищников. В 16 веке начинается эпоха географических открытий, тогда португальцы впервые останавливаются у берегов острова. Попробовав птицу на вкус, ее прозвали тошнотворной, но это не остановила их от ее истребления — этот вид не умеет быстро бегать и не нужно тратить много сил на поимку. В итоге, птицу истребили всего за сотню лет, даже несмотря на то, что считали ее невкусной. По словам автора блога «#Сквозь_призму_истории», сегодня додо получила вторую жизнь благодаря своему расположению на гербе Маврикия и произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», где дронт представлен в виде волшебника.

