В России спасли застрявшего в вентиляции кота Стивена

Из вентиляционной шахты дома в Нижнем Новгороде спасли кота по кличке Стивен. При этом пришлось ломать стену в одной из квартир. Просидев два дня без еды и воды, упитанный авантюрист не мог самостоятельно покинуть ловушку.

Спасатели сначала пробовали опускать мешки, потом пытались зацепить верёвкой - пленник даже лапой не пошевелил. Отверг все предложения. Что нашло на него в тот злополучный вечер, когда сбежал из квартиры, пожалуй, и сам не знает. Но побег, говорят, был стремительным - скользнул в дверь, через открытый чердак взмыл на крышу и упал вниз. Летел шесть метров.

Семикилограммовый любитель приключений застрял. Операцию по спасению зоозащитники просчитывали до миллиметра. Но надо было убедить жителей добровольно проломить себе стену. Они, конечно, не горели желанием так делать. Но сердце в какой-то момент всё-таки дрогнуло.

Тянули за лапы, за голову, даже на вынужденной диете, без воды и еды Стивен не похудел так, чтобы его смогли вытащить. Люди устали, расстроились и пошли думать. Тогда, кот решил проявить инициативу и сам двинулся к выходу.

Впереди у Стивена неделя из всевозможных лакомств, на радостях пообещали хозяева. Ведь у любимца семьи после всех приключений на теле ни царапинки.