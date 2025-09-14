«Девятая клетка»: где находилось самое страшное место Москвы

В XVIII веке фраза «дороже Каменного моста» была в Москве крылатой. Ее говорили, когда хотели подчеркнуть баснословную, почти бессмысленную дороговизну чего-либо. Ирония судьбы в том, что само это грандиозное сооружение, ставшее символом столицы, снискало еще более громкую славу — как самое злачное и опасное место города, приют разбойников и воров.

Когда построили мост

Первый каменный мост через Москву-реку возводили более пяти лет, с 1687 по 1692 год, под руководством «мостового мастера» старца Филарета. Это был грандиозный и невероятно дорогой проект. Ширина моста в 24 метра в полтора раза превосходила ширину московских улиц, что делало его не просто переправой, а настоящим городским пространством.

Стройка века тут же породила слухи о масштабных хищениях казны, в которых народная молва винила куратора проекта — князя Василия Голицына. Так и родилась поговорка, дошедшая до наших дней.

Мост имел разные названия – его величали Всехсвятским (от близости к Всехсвятской башне Белого города), Берсеневским (рядом с ним находилось урочище Берсеневка), Новым Каменным и наконец Большим Каменным. Последнее название за мостом закрепилось окончательно. Шириной в 24 метра, мост в полтора раза превосходил московские улицы. И на самом мосту, и перед ним активно велась торговля с палаток и ларей. В мостовых башнях торговали вином и пивом, сюда приходили москвичи и гости города гулять и осматривать окрестности. Кабак-кружало, располагавшийся в конце Каменного моста, торговал спиртным, измеряемым кружками, эту распивочную прозвали «Заверняйкой», потому что прохожий люд зачатую не мог миновать кабак, непременно заворачивал в него. На Каменном мосту постоянно выпрашивали милостыню нищие и осужденные-колодники, сюда полицейские приводили задержанных для очных ставок – преступники должны были указать как на сообщников на кого-либо из прохожих.

Девятая клетка

Так называли арку Каменного моста на левом берегу, пользующуюся в народе дурной славой. Именно там было пристанище «лихих людей» – воров и разбойников. Их именовали «промышленниками из-под девятой клетки» (от слова «промышлять»). Самый знаменитый вор того времени, Ванька Каин, также скрывавшийся в «девятой клетке», свое первое преступление совершил, украв верхнюю одежду у попа и попадьи. Ворованное он принес в «девятую клетку».

А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» привел песню, исполняемую Емельяном Пугачевым, в которой упоминается самый знаменитый московский воровской притон. Пугачев в этой песне рассказывал о своем посещении этого злачного места, о том, как его привечали «лихие люди» и приглашали пожить у них. Островский в пьесе «Женитьба Бальзаминова» описывает этот шалман и его обитателей в диалоге героев. Сваха Акулина Красавина говорит, что разбойники, днем ночевавшие под мостом, выходят на дело по ночам, у них железные когти на руках, и передвигаются они на ходулях – для большего устрашения своих жертв. Кроме того, упоминание о знаменитом московском воровском притоне есть в народной кукольной пьесе «Петрушке» – там присутствует отрицательный персонаж «лекарь – из-под Каменного моста аптекарь», «врачующий» Петрушку ударами по голове.

Как боролись с разбойниками

В Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) есть много отчетов о случаях воровства и грабежей на Каменном мосту. К примеру, в ноябре 1761 года трое воров, отобрав у прохожего шапку, избили его и попытались скрыться с добычей под мостом. На следующий день полицейские поймали нападавших. С этого момента на мосту постоянно дежурил пикет, состоявший из 12 десятских.

По сообщению коллежского асессора Максима Шварца, докладывавшего в конце 1765 года московскому главнокомандующему графу Петру Салтыкову, грабежами в этом месте занимаются беглые люди, обитающие под Каменным мостом. Салтыков распорядился проводить под мостом облавы днем и ночью, чтобы ловить беглых и арестовывать всяких подозрительных личностей с доставкой их в полицию.

Судя по архивным документам, Каменный мост оставался одним из самых криминогенных мест Москвы вплоть до 1858 года, когда его разобрали якобы из-за ветхости инженерного сооружения. Новый Каменный мост на прежнем месте был возведен уже в ХХ веке – во второй половине 30-х годов.