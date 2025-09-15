Что потеряли в России поляки

Польская государственность, зародившаяся практически одновременно с Древней Русью, прошла схожий путь: феодальная раздробленность, иноземное владычество и тяжелые потери. Однако возрождение в XIV веке ознаменовало начало новой, экспансионистской эпохи в польской истории. Взгляд правящих кругов устремился на восток, где к тому времени ослабевшие земли Галицко-Волынского княжества быстро оказались под польской короной.

© К. Маланкевич «Сражение под Остроленкой» (1838)

Следующим геополитическим приобретением стала Люблинская уния 1569 года, объединившая Польское королевство и Великое княжество Литовское в единую Речь Посполитую. Это принесло Польше колоссальные территории современных Украины и Беларуси. Однако вместе с новыми землями к полякам перешла и старая тревога литовских элит: страх перед растущей мощью России и потенциальной потерей этих обширных владений. Именно с этого момента идея подчинения восточного соседа начала приобретать в Варшаве характер навязчивой идеи.

Несостоявшаяся победа Смутного времени

Не удовлетворившись успехами в Ливонской войне, Речь Посполитая решила воспользоваться глубоким внутренним кризисом в России — Смутой. Подняв знамена сначала Лжедмитрия I, а затем и королевича Владислава, польские войска в 1610 году вошли в Москву. Казалось, многовековая цель достигнута. Параллельно православное население в пределах самой Речи Посполитой было ограничено в правах через церковную унию и политико-экономическое давление.

Но в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило столицу. Этот переломный момент положил начало закату польского влияния в России. Последовавшие попытки реванша успеха не имели.

Восстания в Польше

Их попытки вернуться в Россию не увенчались успехом, а недовольные польскими панами казаки и прочие православные жители Поднепровья поднимали одно восстание за другим, пока Богдан Хмельницкий не изгнал ляхов со значительной части территории современной Украины. Этот успех закрепили русские войска, которые, несмотря на смерть Хмельницкого и предательство со стороны части казацкой старшины, снова прогнали поляков за Днепр.

С тех пор Речь Посполитая просуществовала еще более ста лет, но год от года она всё больше попадала в зависимость от России. К середине XVIII столетия Санкт-Петербург уже активно влиял на избрание польских монархов и спокойно проводил через земли Речи Посполитой свои войска, а также пытался добиться для живущих под властью Варшавы православных равных прав с католиками. Националистически настроенные поляки подняли в ответ на это восстание, создав в 1768 году Барскую конфедерацию. Однако её разгромил Александр Суворов.

Первый раздел

Восстание поляков дало прекрасный повод их наказать. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия произвели первый раздел Речи Посполитой, лишив Польшу ряда окраинных территорий. По итогам второго раздела в 1793 году России отошли некогда захваченные Литвой земли Руси, а Пруссии - заселенная этническими поляками северо-западная Польша. В 1794 году поляки опять подняли восстание под руководством Тадеуша Костюшко, которое также подавил Александр Суворов.

Так, шляхтичи окончательно исчерпали кредит доверия к себе, и в 1795 году Россия, Австрия и Пруссия поделили остатки Речи Посполитой между собой. Участие поляков в наполеоновских войнах на стороне Франции привело к новому переделу польских земель на Венском конгрессе, по результатам которого было образовано Царство Польское с центром в Варшаве под властью российского монарха.

Независимость поляки вернули себе уже в ХХ веке, но «Речь Посполитая от можа до можа» превратилась для них в несбыточную мечту. Каждая попытка Польши отхватить себе кусок от российского пирога чудесным образом приводила к ровно противоположном результату. И сегодня польским правым, призывающим Польшу к новому противостоянию с Россией, не мешало бы вспоминать об этой удивительной иронии судьбы.