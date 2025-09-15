Как основали Царицын-Сталинград-Волгоград

Сейчас Волгоград — город с миллионным населением. В мировую историю навсегда вошел как Сталинград – место, где сломалась фашистская военная машина. И, наверное, не случайно, ведь появился он на карте России как сторожевая крепость, призванная охранять рубежи государства. Только назывался тогда Царицыным и возник 435 лет назад.

День города Волгоград отмечает во вторые выходные сентября, в 2024 году это 14-е число. Так делают многие города, включая Москву, поскольку удобно – сезон летних отпусков заканчивается, все горожане, у кого есть школьники, точно возвращаются. При этом еще тепло и можно смело гулять.

И такой праздник обычно не совпадает с реальной датой основания города, особенно если она не особо и известна. Ровно это и случилось с Царицыным-Волгоградом. Но вот год историки называют довольно уверенно – 1589.

Имеется и первое упоминание о Царицине – это грамота царя Федора Иоановича на Переволоку воеводам Засекину, Олферьеву и Нащокину. Датирована она 2 июля (12 по новому стилю) 1589 года и, по всей видимости, его строительство уже началось. Ни в одном более раннем документе на ту же Переволоку, даже годом ранее, названия Царицын как города еще нет.

© Вид Царицына с Волги. Рисунок из книги о путешествии Адама Олеария в 1630-х гг.(издание 1719 г.)

С древнейших времен место называлось Переволока, как самое узкое между Волгой и Доном. Всего 30 верст, которые, как отмечал английский купец Христофор Бэрроу, можно легко пройти за день. Вот тут и «переволакивали» суда, соединяя средиземноморско-черноморский бассейны с каспийским.

Получается, место стратегическое. Это понимали уже монголы и не случайно первая столица Золотой Орды, Сарай-Берке, была основана именно тут, в 60 км от современного Волгограда.

На месте нынешнего города тоже было поселение, пишут, что монгольское название не сохранилось, но историки Золотой Орды знают, что это Сарай-Аль-Джадид. Русские это место именовали Мечётным. Вероятно, по имевшимся там мечетям, между которыми городок и располагался. Там же две речки – Сухая и Мокрая Мечётки. Бывшие тут строения потом пойдут на строительство Царицина, так что археологам, как всегда, достанется лишь землю рыть.

После присоединения Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств весь волжский путь стал проходить внутри государства. Только безопаснее от этого не стало. Постоянного населения тут еще не было, а вот разбойников – пруд пруди. И они наслаждались грабежом. Дело дошло до того, что вольные казачки (были еще служилые, которые их ловили), захватили царский караван с казной, стрельцов перебили, а дьяк Елизар Ржевский еле ноги унес.

Это буквально взбесило Ивана Грозного. Но поделать он ничего толком не мог – шла Ливонская война и все войска были заняты на ней. Оставалось только отправлять небольшие отряды, которые с разбойничками не справлялись, а отряд Ляпуна Филимонова и вовсе весь перебили.

А тут еще и в 1569 году во время русско-турецкой войны войска султана Селима II захватывают Переволоку. При этом в плен попадает русский посол, возвращавшийся из Ногайской Орды, Семен Мальцов. Он потом оставит интересные заметки об этом крае. Одним словом, в правительстве поняли – место стратегическое и если строить крепость, то тут.

Как только Ливонская война завершилась, приступили. Поручили это дело Григорию Осифовичу (Осиповичу) Засекину по прозвищу «Зубок». Это был очень родовитый сановник – Рюрикович. Происходил из князей Ярославских, был, как и цари, прямой потомок Владимира Мономаха.

© Памятник Григорию Засекину в Волгограде

И оказался совершенно уникальным человеком в истории России. Засекин основал сразу три города – Самару, Саратов и Царицын! Да просто потому, что по всей Волге, между Казанью и Астраханью не было ни одного крупного поселения – гуляй кто хочешь. И, как видим, гуляли вовсю.

Сам указ об основании городов не сохранился, но в его наличии сомневаться не приходится – такие вещи без царева указа не делались и ресурсы не выделялись. Первым в 1586 году построили Самару, поскольку у Жигулей было самое разбойное место.

В район Переволоки, как полагают исследователи, Засекин вышел из Казани весной 1589 года. С ним было 400 стрельцов и много служилых казаков, точное число которых не приводится. В XIX веке была версия о 1587 годе как дате основания Царицына. Но еще один документ, «Местническое дело», когда судились Засекин и воевода Олферьев, кто из них старше и родовитее, где перечислялись заслуги, убедили историков – это 1589 год.

© План Царицынской крепости в 1757г. (из издания 1866 г.)

Построенная крепость была небольшой. Состояла из частокола из дубовых заостренных бревен и башенок для пушек. Внутри крепости были склады, жилые постройки, изба воеводы, таможня и тюрьма.

Вот как раз тюрьма и дала косвенные данные, когда городок был готов. Из царской грамоты от 2 июля (а их сохранилось две копии) мы знаем, что Царицын еще строился. А вот к осени крепостца уже была готова, поскольку атаман служилых казаков Никита Волдырь доставил туда разбойника Андрюшку Голощапа.

А вот где эта крепость стояла точно пока не знаем. Во всех источниках упоминается Царицын остров, от которого она и получила название. Но остров посреди Волги напротив Волгограда для этой цели не очень подходит, поскольку с него трудно контролировать берега, а весной и осенью, по хрупкому льду и вовсе невозможно.

Есть версия, что островом назвали некую береговую часть, которая подтапливалась в половодье. Но пока все еще идут споры.

Также как и по поводу названия – Царицын. Существует множество поэтических легенд. Например, про ордынскую царицу, которая, не желая менять религию утопилась тут. Но вот наука полагает, что все было прозаичнее. Но как – с уверенностью пока сказать не может.

Ясно только одно, что к царю название никакого отношение не имеет. Скорее всего произошло от тюркского «сара» — желтый. И, вероятно по речке Царице, название которой ранее произносилось как Сара-Су – Желтая вода. Был и остров Сара-чин – желтый песок. Саратов вот тоже означает Желтая гора. По цвету песчаных и известняковых берегов Волги.

Но, как бы то ни было, возник город, который потом станет символом стойкости всей России. А для многих синонимом и самой России – Царицын, Сталинград, Волгоград.