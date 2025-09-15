«Жлоб»: что значит это слово на самом деле

Слово «жлоб» у большинства вызывает ассоциации с человеком грубым, жадным и порой недалеким. Однако, как и в случае со многими другими словами русского языка, его значение менялось на протяжении веков. Интересно, что далеко не всегда оно было ругательством.

© Соцсети

Первоначальное значение

Согласно одной из наиболее распространенных версий, слово «жлоб» пришло в русский язык из английского. Как пишет И. Мостицкий в своем «Универсальном дополнительном практическом толковом словаре», это слово появилось в Одессе в XIX веке. В то время строительство города активно велось под руководством британцев, которые часто использовали слово «job» (работа) в общении с местными рабочими. Одесситы, не зная английского языка, восприняли это слово как обозначение самих себя — рабочих. Постепенно «job» трансформировалось в более благозвучное для русского уха «жлоб». После же постепенно приобрело негативный оттенок, став синонимом человека, занимающегося тяжелым трудом, и при этом грубого и ограниченного.

Польские корни

Еще одна популярная версия происхождения слова «жлоб» связана с польским языком. Так, лингвисты Валерий Мокиенко и Гарри Уолтер в «Большом словаре русских прозвищ» утверждают, что слово произошло от польского «żłób», что означает «желоб» — кормушку для скота. В переносном смысле это слово употреблялось как оскорбление, обозначающее человека грубого, неотесанного, «скотского» в своих манерах. Возможно, именно это значение перекочевало в русский язык и закрепилось в нем.

Еврейское влияние

Некоторые языковеды, включая вышеупомянутого И. Мостицкого, предполагают и альтернативное происхождение слова — из зыка идиш. В нем действительно существует слово «zhlob», обозначающее хама или грубияна. Эта версия также выглядит правдоподобной, учитывая культурное и языковое влияние еврейского народа на южные регионы Российской империи, особенно в той же самой Одессе, где слово «жлоб» могло получить популярность и оттуда распространиться в более северные регионы.

Советская интерпретация

В период СССР значение слова «жлоб» несколько изменилось. Согласно толковому словарю Сергея Ожегова, «жлоб» — это скупой человек, скряга. При этом сам Ожегов отмечал, что слово употребляется с оттенком презрения, что указывает на его уже устоявшуюся негативную коннотацию.

Криминальный жаргон

Интересно, что в криминальном мире слово «жлоб» тоже нашло свое применение, но с иным значением. В уголовной среде так называли «чужого среди воров», то есть человека, не принадлежащего к криминальной субкультуре. Также «жлобом» могли назвать неопытного или простоватого мужчину, не разбирающегося в воровских понятиях.

Сегодня слово «жлоб» чаще всего используется для описания человека грубого, угрюмого, иногда физически сильного, но недалекого. Оно также может означать жадного человека. Впрочем, несмотря на разнообразие интерпретаций, общий негативный оттенок слова сохраняется.