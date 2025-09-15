Дырники: как молились самые необычные старообрядцы

Старообрядчество на Руси возникло в середине XVII века как ответ на реформы патриарха Никона. Последний стремился унифицировать церковные обряды в соответствии с греческими канонами. Однако часть верующих не приняла этих изменений, считая их отступлением от истинной веры. Это привело к расколу Русской православной церкви и появлению множества течений в старообрядчестве. Одним из самых необычных направлений стали дырники, которых также называли окнопоклонниками, щельниками или дыромолями.

Кто они такие

Дырники являлись представителями беспоповского направления старообрядчества. Беспоповцы, в отличие от поповцев, отвергали необходимость священников, считая, что после смерти епископа Павла Коломенского (единственного старообрядческого епископа) на земле больше не осталось истинных священнослужителей столь высокого сана. Поэтому они полагали, что все церковные таинства могут совершаться самостоятельно, без участия духовенства.

Это убеждение вытекало из веры в то, что миром правит Антихрист, а благодать, некогда пребывавшая на земле, вознеслась на небеса. Дырники, как и другие беспоповцы, считали, что церковная иерархия утратила свою святость, а новые иконы и храмы, освященные «еретиками», не могут быть истинными. Более того, они полагали, что даже старые иконы были осквернены. Однако дырники не отвергали саму идею иконопочитания, они просто перестали использовать иконы в своих молитвах, направляя свои взоры исключительно к небу.

Особенности молитвенной практики

Главной особенностью дырников было их уникальное отношение к молитве. Они считали, что благодать больше не пребывает на земле, а потому молитвы нужно возносить напрямую к небесам. Для этого они проделывали отверстие в восточной стене своего дома. Его называли просто дырой, которая становилась своеобразным «окном» для общения с Богом. Во время молитвы дырники поворачивались лицом на восток, к отверстию. Интересно, что после завершения молитвы отверстие закрывалось специальной затычкой. Однако никакого сакрального значения самой дыре не придавали — она была лишь функциональным элементом, позволяющим молиться в направлении неба. Этот необычный ритуал и дал название данному религиозному течению.

Дырники в исторических источниках

Первые упоминания о дырниках можно найти в трудах исследователей старообрядчества — Петра Смирнова и Сергея Булгакова. Они отмечали, что это течение всегда оставалось крайне малочисленным. Дырники встречались в различных регионах России, но их общины никогда не были многочисленными. Ученые объясняли это как экстравагантностью их обрядов, так и строгими требованиями к верующим.

Согласно Петру Смирнову, дырники не признавали никаких церковных атрибутов, включая кресты, храмы и иконы. Их вера основывалась на убеждении, что мир полностью осквернен, а потому все священные элементы утратили свою силу. Единственным святым направлением оставался восток, куда, по их мнению, вознеслась благодать.

Несмотря на то, что дырники всегда были одним из самых малочисленных направлений старообрядчества, их вера сохранилась до наших дней. Современные приверженцы этого течения встречаются крайне редко, но они продолжают следовать традициям предков. Сегодня дырники больше не подвергаются преследованиям, как это было в прошлом, однако их образ жизни и религиозные практики остаются закрытыми для широкой публики.