Шесть удивительных событий, случившихся всего один раз в истории

Наш мир не без чудес: порой происходят удивительные вещи, более того, иногда они повторяются. Например, знаете ли вы, что Миссисипи повернула вспять и какое-то время в другую сторону? А что это было не один раз, а целых три? Но существуют действительно уникальные явления, которые случаются только один-единственный раз.

Пивное наводнение

«Тону-у! Спасите кто-нибудь! Я гибну в жигулевском пиве…» — ситуация с хитрой мышкой из басни Сергея Михалкова, упавшей в бочку с пивом, была знакома жителям Лондона начала XIX века.

В октябре 1814 года в пивоварне на Тоттенхэм-Корт-Роуд взорвалась цистерна с пивом, вызвав цепную реакцию в других баках: в итоге 1,5 млн литров отменного пенного напитка хлынуло на улицу. Пивной волной сносило стены и разрушало здания.

В результате пивного потопа погибли 9 человек — 8 из них захлебнулись, а один скончался в результате алкогольного отравления. Инцидент был признан стихийным бедствием, и пострадавшим так и не удалось взыскать денег с производителя.

Событие Кэррингтона, геомагнитная буря 1859 года

Британский астроном Ричард Кэррингтон 1 сентября 1859 года наблюдал вспышки на Солнце, которые привели к сильнейшей по крайней мере за последние 500 лет геомагнитной буре. Результат был впечатляющим: отказали все телеграфные сети в Европе и Северной Америке, а северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами.

Сияние было настолько ярким, что многие проснулись, полагая, что наступило утро. Так что с одной стороны, можно позавидовать тем, кто наблюдал эту красоту, с другой — метеочувствительные люди могут радоваться, что им не пришлось это пережить, ведь тип погоды был более чем неблагоприятным.

Эрадикация черной оспы

В 1967 году человечество поставило перед собой цель: навсегда избавиться от натуральной (черной) оспы, которая уносила по 2 млн жизней в год, оставляя при этом выживших людей обезображенными.

На это ушло более 10-и лет — последний случай заболевания черной оспой был зафиксирован в 1978 году, и в 1979 году болезнь была официально объявлена искорененной. На сегодняшний день это единственное заболевание, от которого людям удалось избавиться полностью, раз и навсегда.

Приблизиться к двум ледяным гигантам

В нашей Солнечной системе лишь две планеты из класса ледяных гигантов — т. е. состоящих из воды, аммиака, метана, сероводорода и скальных пород — Уран и Нептун. В 1977 году был запущен космический аппарат «Вояджер 2», который стал первым и пока что единственным, достигшим Урана (в 1986 году) и Нептуна (в 1989 году).

Благодаря «Вояджеру 2» мы знаем, что атмосфера Урана состоит на 85% из водорода и на 15% из гелия, а на расстоянии 800 км под облаками бурлит кипящий океан. Путешествуя вокруг Нептуна, «Вояджер 2» зафиксировал активные гейзеры на одном из его спутников.

Захват военных кораблей кавалерией

Можете ли вы представить, чтобы кавалерия в компании с пехотой захватила флот — 14 линейных кораблей с 850 орудиями и несколько торговых судов? А такое было! В январе 1795 года неподалеку от Амстердама стоял на якоре голландский флот. Зимы были холодными, море покрылось льдом, и корабли буквально вмерзли. Это и помогло предприимчивым французам захватить противника.

Сухой Ниагарский водопад

Каждую секунду 567 тысяч литров воды с грохотом обрушивается с Ниагары. Но если бы вы приехали туда летом 1969-го года, то никаких грандиозных каскадов воды не увидели: из-за работ по контролю эрозии водопад на несколько месяцев стал сухим.

Правда, это ничуть не снизило туристический интерес: всего лишь за первые засушливые выходные к Ниагарскому водопаду приехали почти 90 тысяч человек. Некоторые умудрились даже походить по сухому руслу реки.