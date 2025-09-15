Почему гора Арарат на самом деле не гора

Несмотря на то, что территориально гора Арарат, возвышающаяся над просторами восточной Анатолии, находится в Турции, она также считается едва ли не главным символом Армении и ее столицы, Еревана. С этим горным массивом связано огромное количество легенд, библейских сказаний и исторических событий. Однако мало кто знает, что в географическом смысле Арарат – это в общем-то не гора.

© РИА Новости

Географические особенности

Если вы видели хотя бы схематическое изображение Арарата, то знаете, что он представляет собой не одну, а две вершины – Большой Арарат (5165 метров) и Малый Арарат (3896 метров). Самое интересное, что на самом деле эти две горы – спящие вулканы, слившиеся в единое основание. Их формирование началось еще в третьем тысячелетии до нашей эры в результате сейсмической активности.

Последнее извержение Арарата произошло летом 1840 года, и, хотя с тех пор вулкан остается спокойным, ученые не исключают возможности новых извержений. Причина этого — кроется в движении тектонических плит. Эгейская плита смещается на восток, а Евразийская – на запад. Их столкновение вызывает образование трещин, через которые магма поднимается к поверхности. Поэтому Арарат – это не просто гора, а мощный вулканический массив, который хранит в себе следы древней геологической истории.

Историческое значение

Надо сказать, что Арарат имеет огромное историческое и культурное значение. В Библии это место упоминается как «Горы Араратские». Христиане верят, что именно сюда, после Всемирного потопа, пристал Ноев Ковчег. Согласно библейскому преданию, Ной построил у подножия горы алтарь и посадил первый виноградник. Однако упоминания о Всемирном потопе и Армянском нагорье встречаются не только в Библии. Месопотамские мифы, созданные задолго до появления и распространения христианства, также рассказывают о катастрофическом наводнении и спасении на вершинах гор.

Как Арарат стал турецким

Сегодня Арарат находится на территории Турции, в восточной Анатолии, недалеко от границ с Арменией и Ираном. Однако так было не всегда. До начала XX века гора находилась на территории Российской империи вместе с Армянским нагорьем. После русско-персидской войны 1826–1828 годов Закавказье, включая территорию Армянского нагорья, перешло под контроль России. Именно в этот период, в 1829 году, состоялось первое документированное восхождение на вершину Арарата. Его совершила экспедиция под руководством профессора Иоганна Фридриха Паррота.

Ситуация изменилась после Первой мировой войны. Османская империя, потерпевшая поражение, распалась, и на ее месте возникла Турецкая республика под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. В 1920 году Турция начала военные действия против независимой Армении и заняла ряд территорий, включая Арарат. В 1921 году, после подписания Московского и Карсского договоров между Турцией, Советской Россией и Закавказскими республиками, граница между Турцией и Арменией была установлена по реке Аракс. Большой Арарат оказался на турецкой стороне. А в 1930 году Турция завершила формирование своих границ, обменяв у Ирана склон Малого Арарата.