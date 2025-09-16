Гиреи: какие тайны хранит династия крымских ханов

На протяжении трех столетий — с середины XV и до конца XVIII века — на карте Восточной Европы существовало могущественное государство, которое держало в страхе соседей и диктовало свою волю могущественным империям. Речь идет о Крымском ханстве — наследнике Золотой Орды и вассале Османской Порты, чья история полна ярких побед, тонкой дипломатии и трагических противоречий.

Рождение династии

Основателем династии, правившей Крымом до его вхождения в состав России, стал Хаджи I Гирей. В 1441 году, умело лавируя в междоусобицах распадающейся Золотой Орды, он провозгласил себя независимым правителем Крыма. Чтобы узаконить свои права, Гиреи возводили свою родословную к самому Чингисхану, хотя многие историки считают их происхождение от знатного тюркского рода Кереев более вероятным.

Удержать независимость молодому государству помог стратегический союз с набирающим силу Московским княжеством. Этот военно-политический тандем оказался взаимовыгодным. В 1480 году крымский хан Менгли I Гирей, действуя в согласии с Иваном III, напал на владения Великого княжества Литовского, союзника Большой Орды. Это не позволило литовцам прийти на помощь хану Ахмату во время знаменитого «стояния на Угре», которое положило конец монголо-татарскому игу на Руси. Так два молодых государства — Московское и Крымское — одновременно и усилиями друг друга обрели суверенитет.

Международные отношения Крыма

Крым в XV веке не представлял собой политически единого целого. В Крымских горах уже больше тысячи лет сохраняло фактическую независимость остготское королевство Феодоро, а на южном берегу располагались автономные фактории генуэзских купцов. Власть крымских ханов на полуострове распространялась только на его северную степную часть.

В 1475 году Османская империя предприняла крупную экспедицию в Крым и подчинила своей власти готов. Генуэзцы поспешили признать протекторат султана. То же сделал и Нур-Девлет Гирей, бывший тогда крымским ханом. Несмотря на последовавшие династические перевороты в Крыму, все прочие крымские ханы также неизменно признавали себя вассалами турецкого султана. С конца XVI века каждый новый хан Крыма должен был получать в Стамбуле фирман на власть.

Крымское ханство считалось государством под защитой халифа правоверных, то есть османского султана. Итальянские портовые фактории находились под непосредственной властью султанов, суверенитет крымского хана на них не распространялся.

Источники существования

Союз с Крымским ханством обернулся для Москвы, в конечном итоге, едва ли не хуже, чем подчинение Золотой Орде. Субсидии, уплачиваемые московскими великими князьями крымским ханам за этот союз, были не намного меньше дани, платимой ранее в Орду. Как в том, так и в другом случае, богатые дары не предотвращали татарских вторжений.

При жизни великого князя Ивана III отношения между Москвой и Крымом оставались дружественными. Свою потребность в рабах и скоте крымцы удовлетворяли за счёт набегов на Украину, находившуюся тогда под властью литовских великих князей (с 1569 года – польских королей). Но затем крымские ханы смекнули, что могут без большого напряжения получать дань с обоих государств, грозя своими нападениями попеременно то одному, то другому. С начала XVI века Московское государство часто подвергается опустошительным нашествиям крымцев. Во время одного из них, в 1571 году, хан Девлет Гирей сжёг Москву.

Крымцы подтверждали свои угрозы действием. По свидетельству литовского писателя XVI века Михалона, еврей у ворот Перекопа глядя на толпы невольников, захваченных крымцами, спрашивал, остались ли ещё люди в тех странах. Русские и украинские рабы продавались крымцами генуэзцам, а те перепродавали их в Турцию.

Россия и Речь Посполитая были вынуждены усиливать свою оборону на степных границах, в чём огромную роль сыграли донские и днепровские казаки. Кроме того, Турция достигла пика завоеваний, стала вести меньше войн, и снизилась её потребность в славянских мальчиках-рабах для воспитания янычар. Крымско-генуэзский бизнес на крови в течение XVII века приходит в упадок, начинается ослабление Крымского ханства.

Ветви и современные потомки Гиреев

Гиреи правили не только в Крыму. Представители династии в 1521-1551 гг. царствовали в Казани, в 1522-1532 гг. – в Астрахани. Нур-Девлет получил от Ивана III в удел Касимов, и касимовскими царями были также два его сына.

Потомки Гиреев в настоящее время образуют несколько ветвей, представители которых живут в России, Турции и западных странах. Официальным главой Дома Гиреев является живущий в Лондоне выпускник Оксфорда Джеззар Раджи Памир Гирей, называющий себя также внуком великой княжны Ксении, сестры Николая II. Однако его точная генеалогия не устанавливается.

В США проживают потомки полковника царской и Белой армий Султан Кадыр Гирея. Его внуки Кадыр Девлет Гирей и Адиль Садат Гирей являются профессиональными музыкантами. Старший сын Султан Кадыр Гирея – Чингиз Гирей – во время Второй мировой войны служил в армии США, был шефом русской секции отдела связи между войсками США и СССР в Австрии.

Ещё один офицер царской армии – Хан Гирей (после революции – Александр Тамарин-Мерецкий) перешёл на сторону Красной армии, был полярником и селекционером, в 1938 году его расстреляли. Вероятно, в России остались его потомки.

Многие представители кавказской ветви Гиреев служили в царской и Белой армиях. Султан Гирей-Клыч командовал горской частью в Казачьем корпусе, созданном нацистами во Второй мировой войне. Его родственники проживают в Адыгее. Ещё один Гирей – Эрмек Девлет Гирей, живущий в Ростове-на-Дону, – возможно является внуком басмача Джуматай Гирея.