Как на Руси парились в банях

Для русского человека баня — это гораздо больше, чем просто гигиеническая процедура. Это ритуал, способ лечения, место для общения и даже инструмент дипломатии и мести. На протяжении всей нашей истории она оставалась незыблемой константой, которая одинаково шокировала иностранных гостей и укрепляла дух местных жителей.

Древнейший ритуал

Первое письменное упоминание о русской бане оставил для нас летописец Нестор в «Повести временных лет». Он описывал визит апостола Андрея в I веке нашей эры в Новгородские земли, где тот с изумлением наблюдал, как местные жители «радостно мучают сами себя»: хлещутся вениками в раскаленной парной, а затем ныряют в ледяную воду.

Но баня была не только для очищения тела. Она стала частью большой политики. В 945 году княгиня Ольга, мстя за убитого мужа, пригласила высоких древлянских послов «помыться с дороги» в специально истопленной бане, которую затем заперла и сожгла. Этот случай надолго отбил у иноземных гостей желание безоговорочно принимать русское гостеприимство.

С тех пор иноверцы побаивались баньки. Ошеломленные экстримом процедур, они писали в своих дневниках:

"Многие в России парятся в самом крепком духу, а другие даже не в бане, а в раскаленных печах. Но это уже истинные любители, которые, кувыркаясь в разостланной соломе в печи, приказывали еще закрыть за собой заслонку печи, и так парятся, что душа вылезает вон!"

Как париться в печи

Да, действительно был такой способ - те, у кого не было бани, парились прямо в печи. Для этого дочиста выметали пол, устилали его соломой, и как говорили по этому поводу иностранцы – "парились так, что из них дух вон вылетал".

В некоторых банях температура достигала 100 градусов, и европейцу было не понять, как русские люди принимают настолько горячие воздушные массы.

Совершенно ошеломленный увиденным, немец Адам Олеарий записал: "во всех городах и селениях у них (в России) множество общественных и частных бань, в которых всегда почти найдешь множество моющихся". По поводу процесса: "они, ложась на полках, велят себя бить и тереть тело разгоряченным березовым веником, затем, когда от жару сделаются красными и изнемогают до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают из нее голые, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой.

А зимой, выскочив из бани, они валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, а потом, остывшими таким образом, снова входят в жаркую баню. Так как бани обыкновенно строятся на реках и ручьях, то Моющиеся в них из жара прямо бросаются в холодную воду".

Датский посол Юл Юст, в самом начале XVIII в. побывавший в России и наблюдавший процедуру омовения в бане, сделал вывод, объяснявший силу, мощь и здоровье незнакомого ему народа:"В России ото всех болезней первый доктор – это русская баня!"

Бани для больных

При Владимире Ясно Солнышко действительно имелись бани для "немогущих". Это были первые на Руси лечебницы. Внучка Владимира Мономаха, известная целительница и врачевательница Евпраксия, в начале 12 века проживавшая на Руси, была настоящей подвижницей и энтузиасткой банного лечения. Личная гигиена плюс укрепление тела и духа – русскую баньку прописывали всем болящим. Первые бани строились исключительно из бревен, а вот в 1090 году в городе Переславле была построена кирпичная баня.

При порядочной бане всегда был предбанник, где раздевались, отдыхали, запивали баню прохладным квасом. Перед вхождением в саму баню человеку давали редьку. Очень важную роль играли мята и другие ароматные травы.

Мяту клали в квас, лавки покрывались мятой, домиником и прочими благоухающими травами. Веники использовали в основном березовые. Знатные люди применяли для омовения разгоряченного тела «замечательно приготовленные, перегнанные на всяких хороших травах воды, которые издают прекрасное благоухание».

Баня была в доме у каждого богатого и небогатого человека, что касается совсем бедных, то для них существовали общие бани. В 1551 году церковный собор официально запретил мужчинам и женщинам мыться в общественной бане вместе, ибо негоже. А вот из народного фольклора известно, что после ссоры "супругам лучше всего мириться в бане", очевидно, совершая вместе всевозможные банные процедуры и взаимно ухаживая друг за другом.