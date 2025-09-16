Грустно и скучно: простой способ развеять тоску

фото: freepik.com

Если вы не знаете, чем заняться, то пришло время попробовать головоломки. Они расслабляют и перезагружают мозг, готовя вас к будущим делам.

Уже по традиции мы предлагаем решить загадку с перестановкой спичек: 51 — 6 = 42. Всего одна спичка изменит результат, ваша цель — найти эту деталь.

Портал ИА Nord-News утверждает, что всего одна такая головоломка в день поможет вам поддерживать свой мозг в тонусе. Также это отличная возможность для развития когнитивных связей.

Ранее «ГлагоL» предлагал легкую разминку 10 х 2 = 35. Условия такие же: перемещение одной спички для верного решения.