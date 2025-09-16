Имел ли Хрущев право передавать Крым Украине

19 февраля 1954 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Этот шаг, который сегодня кажется судьбоносным и символичным, в тогдашних реалиях был внутригосударственным административным решением. Но чем же он был продиктован на самом деле? Историки до сих пор спорят, называя несколько ключевых причин.

Экономическая целесообразность

К моменту передачи Крым переживал тяжелейший экономический кризис. Депортация крымских татар, греков и болгар в 1944 году нанесла катастрофический удар по сельскому хозяйству полуострова, традиционными специализациями которого были виноградарство, садоводство и выращивание табака. К 1950 году производство зерна упало в 5 раз, табака — в 3 раза. Область, которая должна была быть житницей и всесоюзной здравницей, лежала в руинах и не могла прокормить даже себя.

С географической и логистической точки зрения управление Крымом из Киева было гораздо удобнее. Передача полуострова Украине позволяла централизованно и эффективно решать проблемы энерго- и водоснабжения (знаменитый Северо-Крымский канал, который планировали провести от Днепра, был построен как раз после 1954 года), а также координировать масштабные программы по переселению и восстановлению хозяйства.

«Кредитная история»

Одной из версий передачи Крыма является «кредитная история», связывающая РСФСР и американскую еврейскую организацию «Джойнт». Мысль о переселении евреев в Крым начал обсуждаться сразу после окончания Гражданской войны. Вопрос активно лоббировали зарубежные фонды. Политбюро неоднократно обсуждало этот проект. Активными его сторонниками выступали Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков. В Симферополе был создан филиал банка «Агро-Джойнт». В январе 1924 года речь уже шла об «автономном еврейском правительстве, федерированном с Россией», был подготовлен проект декрета о создании в северной части Крыма Еврейской Автономной ССР. Еврейское телеграфное агентство (ЕТА) 20 февраля 1924 году распространило за рубежом соответствующее сообщение. В 1929 году между РСФСР и организацией «Джойнт» был заключен договор. Документ, носивший красивое название «О Крымской Калифорнии», содержал в себе обязанности сторон. «Джойнт» выделял СССР по $1,5 млн в год (до 1936 года было получено $20 млн), и под эту сумму ЦИК оставил в залог 375 тыс. га крымской земли. Они были оформлены в акции, которые купили 200 с лишним американцев, в том числе политики Рузвельт и Гувер, финансисты Рокфеллер и Маршалл, генерал Макартур.

Решение по созданию «Крымской Калифорнии» затягивалось. Во время Тегеранской конференции Рузвельт напомнил Сталину об обязательствах, генсек не спешил, но депортацию татар в 1944 году некоторые историки объясняют как раз освобождением Крыма для еврейских переселенцев.

1954 год был крайним сроком расплаты по долгам и Хрущев сделал «ход конем», отдав Крым Украине.

Вопрос о легитимности

Вопрос о легитимности передачи Крыма до сих пор является спорным. Основной шум поднимается, когда встает вопрос о референдуме. Якобы в стране должен был быть проведен общенародный референдум, но права и законные рамки действия референдума не были описаны в советской Конституции, кроме упоминания в статье 33 о том, что президиум Верховного Совета РСФСР мог его проводить. Важно: мог, но не обязан. Таким образом, вопрос о референдуме снимается. Ответ на вопрос об органе, который имеет полномочия давать или не давать согласие на изменение границ, дает нам 22 статья Конституции: «Высшим органом государственной власти РСФСР является Верховный Совет РСФСР». Согласно статье 24 «Верховный Совет РСФСР является единственным законодательным органом РСФСР». Статья 151 гласит, что изменение Конституции возможно только решением Верховного Совета РСФСР, принятым большинством «не менее двух третей голосов». Таким образом, изменение статьи 14 Конституции РСФСР и удаление из нее Крымской области можно расценивать как полученное согласие на передачу этого региона в другую союзную республику. Таким образом, юридическая процедура передачи Крыма Украине в 1954 году была абсолютно корректной. Вопрос обсуждался Президиумами Верховного Совета РФ и УССР, они совместно обратились в Верховный Совет СССР. И только на основе этого обращения было принято постановление и подписан указ о передаче Крыма Украине.

Кто принимал решение?

Считается, что решение о передаче Крыма принимал Хрущев. В ноябре 1953 года он совершил поездку в Крым. По словам сопровождавшего его зятя, журналиста Алексея Аджубея, он был шокирован тем, что в южном краю в государственной торговле отсутствовали овощи и фрукты. Распространенным является заблуждение, что Хрущев был украинцем и это повлияло на решение о передаче Крыма. Это, конечно, не так. Украинцем Хрущев не был, никогда по-украински не разговаривал. Другое дело, что у него был некий украинский сантимент, а также чувство вины за участие в репрессиях. Это косвенно могло повлиять, но государственные решения не принимаются на уровне сантиментов, да и решение о передаче принимал не один Хрущев. Короля делает свита. В свите Хрущева были Булганин, Маленков, Молотов, Каганович, Куусинен. Главная роль была за Георгием Маленковым, возглавлявшим Совет министров.