Епископ спас упавшую в озеро священнослужительницу

В американском штате Теннесси епископ спас из озера священнослужительницу. Об этом сообщает Episcopal News Service.

Инцидент произошел 7 сентября в ходе так называемой каноевхаристии — церковной службы, проходящей на каноэ. Преподобная Кэт Чаппелл потеряла равновесие и оказалась в воде после того, как ее каноэ начало стремительно наполняться водой.

Увидев упавшую и барахтающуюся в воде подчиненную, епископ подплыл к Чаппелл на своем каноэ и доставил ее к берегу.

«Несмотря на падение в озеро, я сделала бы это снова», — заявила Чаппелл, которая не переставала смеяться во время происшествия.

Как выяснилось позже, Чаппелл и ее спутнику досталось поврежденное каноэ с пробоинами, заделанными клейкой лентой. Все участники службы были в спасательных жилетах, что предотвратило серьезные последствия.

После возвращения на сушу каноевхаристия была завершена у алтаря на берегу. Злополучное каноэ было немедленно списано и утилизировано.

