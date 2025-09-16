Как царский генерал обеспечил паровозами советскую Россию

Как перевезти больше тысячи паровозов в неразобранном виде на 20 пароходах? Задачка не для слабого ума. Он и не был слабым, ибо принадлежал генералу (еще царскому) Крылову, академику (еще императорскому) пятидесяти с лишним лет, перешедшему на службу красному режиму. После войн и разорений (1914-1920), как только сняли с России экономическую блокаду (1921), власти решили (за золото, много золота!) заказать за границей множество паровозов (1700), чтобы все гудело и шевелилось на железных дорогах. Иначе - крах!

Кто-то называет это "паровозной аферой" (лучше бы деньги в свои заводы вложили), кто-то превозносит Кремль за превосходную идею, но так или иначе: 1) в 1920 г. была создана Российская железнодорожная миссия в Берлине, 2) на закупки паровозов в Швеции и Германии было выделено 60 тонн золота (на практике - 30) (А. Мосякин. "Золото Российской империи и большевики. 1917-1922"), 3) во главе миссии, с правами наркома и закупщика, встал проф. Ломоносов, большой чин на железных дорогах еще в царской России ("генеральские погоны"), бывший товарищ (зам.) министра путей сообщения при Временном правительстве.

Дело было сомнительное. Авансы - фантастические. Подрядчики (Швеция) - беда. Цены - большой вопрос. С золотом - всегда тайны. Паровозы - то их 1700, то 1200, то их делают в одном месте, то в другом. Под них, за российские же деньги, приобретались заводы. Вывозились - и куда-то исчезали (секрет) - многие тонны золота, к паровозам не относящиеся (А. Мосякин). На что они тратились? Большой вопрос!

А кто такой Ломоносов? Масштабный гений-изобретатель (выдающийся на самом деле), чиновник-инженер. Он - ангел? Или дьявол, погревший руки? Никто не знает, доселе строят догадки. Сбежал в Англию (1927), потом в Канаду, где мирно доживал свой век. Видимо, не бедствовал - его жена помогала деньгами Марине Цветаевой. Один из тех, кому революция обязана. В марте 1917 г., управляя дорожным движением, не пустил императорский поезд в Царское Село и задержал эшелоны с верными царю войсками.

Между тем паровозы пеклись как горячие пирожки. Но как их доставить в Россию? Не своим же ходом! Разбирать-собирать - дорого. И что от них останется? Спросили у Крылова. Его ответ: доставим на пароходах, набьем суда паровозами. Будем грузить их целехонькими - кранами! Впервые в мире!

Сразу посыпались "нет" и "нельзя". Никто так не делал! Паровозы на палубе - это ужас! "Пароходы при волнении будут опрокидываться". Ответ Крылова: переделок - минимум, затраты - ничтожны, каждому пароходу - "в зубы" 20 паровозов за один рейс!

"Ни за что", "не может быть" - первое, что приходит нам в голову. Тысячи аргументов - почему "не так". Но инженер (умный) возьмет, придумает и сделает. То же - и для общества, экономики в целом. Если человек с инженерным мышлением (честный, разумный) стремится их переустроить так, чтобы жизнь для всех была гораздо лучше, он всегда найдет, как это сделать!

Нужны расчеты по каждому кораблю? Милости просим! Нужны планы переделок по каждому пароходу? Генерал Крылов - никаких проблем!

А что нужно еще? Нужны сами пароходы, и немалое их число. Еще - деньги, свобода выбора судов. Нет проблем! Крылов взял на себя морской отдел в Российской железнодорожной миссии (Берлин) и отправился по всей Европе искать пароходы! У него - личный счет в английском банке и доверенности!

Вспомним, это - 1921 г. Только 4 года прошло после смены декораций в России. Ужасы Гражданской войны закончились только что. Берлин, Париж, Прага забиты эмигрантами и их ненавистью. 2-3 млн бежали из России. Конец экономической блокады России только обозначен. А тут - границы настежь; Крылов свободно курсирует по странам; в каждой есть торговые представители красных, считай послы; ему спокойно открывают счет в Англии (какие там заморозки!); он бродит по портам в поисках пароходов, и все этому рады. Кажется, что мир был свободнее, чем сейчас.

Начали с аренды пароходов. Затем он произвел расчеты: "Слишком дорого!" Мы не Ротшильды! Дал телеграф Ломоносову: "Давайте купим пароходы! Будет дешевле!" Получил добро. Сел в библиотеке (патентное бюро, Сити, Лондон), изучил рынок пароходов. И - началось! Прошел через 12 портов в Англии, иной по нескольку раз, проверил 30 пароходов, лично их измерял. "Для обмера... купил длинное складное удилище" (А.Н. Крылов. "Мои воспоминания").

А как договориться? По-нашему, по-флотски:

"Чего вы профессор?" - "Кораблестроения". - "Вы должны выпить со мной". ...Вынул стаканы... и налил нам и себе по стакану отличного портвейна" (Крылов).

Крылов купил два парохода: "Маскинонж" ("в совершенно исправном состоянии, но в весьма неопрятном виде, ибо на нем палубная команда и кочегары были китайские кули") и "Мендипрендж" ("обмеры показали прочность постройки, исправное по всем частям состояние"). Цены? 50-52 тыс. фунтов ст. за штуку (1921). В нынешних фунтах - больше 3 млн. Такова британская инфляция. Такими деньгами - по факту - мог распоряжаться профессор!

Парадоксально, но кажется, что мир был свободнее, чем сейчас

Вот телеграмма: "Вам переводится 10 000 ф. ст., ...откройте... счет на свое имя и закупите по ведомости... карты, компасы, навигационное снабжение". "На моем счету после покупки карт и прочего осталось около 8000 ф. ст. - в случае надобности, какую сумму могу расходовать единовременно, без предварительного сношения с миссией? Ответ: до 1000 ф. ст. Если подходящий пароход будет вне Англии, в какие страны можно ехать для его осмотра? Ответ: в любую европейскую страну". Нужна доверенность? Даем немедленно. Можно превышать полномочия? Конечно, если для пользы дела. "Можно было работать уверенно и смело" (Крылов).

Что такое 1000 фунтов 1922 г.? Это больше 60 тыс. фунтов сегодня (2025), больше 6 млн руб. Тратьте, не дожидаясь отмашки! Мы вам доверяем! Кстати, откуда у несчастной России такие деньги? Платили золотом, это - часть золотого запаса Российской империи. Его переплавляли в Швеции в новые слитки (уничтожить царские клейма, ставить шведские) и продавали за валюту (А. Мосякин). Где-то и сейчас лежит то золото.

А как вывезти паровозы из Швеции? Там водные пути сложнее, чем в Германии. Для этого Крылов купил в Лондоне "канадский озерный" пароход "Нибинг". И вывез паровозы (целые, их не разбирая) по схеме, которую сам сочинил буквально по дюймам. По каналам и шлюзам - прямо в море. "Триста миллионов крон, т.е. 125 тонн золота (реально - намного меньше, от авт.), так хорошо пахнут, что... согласие министра было получено через три дня, вопреки чиновничьему правилу всего мира выбирать по всякому делу одно из трех "от" - отписаться, отмолчаться, отказать" (Крылов).

А вот и радость! "За все 60 рейсов "Нибинга" лишь при... втором рейсе по оплошности лоцмана пароход своротил мигалку (газовый фонарь), установленный на кусте свай".

Что случилось с этими пароходами? "Маскинонж" - это "Вацлав Воровский". Первый пароход под красным флагом, прибывший с коммерческим грузом в США ("Красный Север", 1925). Утонул по вине лоцмана на реке Колумбия (США) в 1941 г. "Мендипрендж" был перепродан. "Нибинг" получил название "Ян Томп", ходил под красным флагом, был атакован немецкими торпедными катерами, погиб на Черном море в 1942 г., лежит на дне, место известно.

Какое счастье быть человеком удачных, сбывшихся проектов! Какое счастье, когда тебе доверяют, и сколько всего может сделать - для всех - честный, талантливый человек в свободном поиске, в свободном движении, действуя с широкими, но разумными полномочиями. Каким гордым он бывает, когда придумает, как сделать лучше и дешевле - для всех. "Принятый нами способ перевозки есть, несмотря на его новизну, наидешевейший" (Крылов. "Мои воспоминания")!

Но есть тайна. Как царский генерал, великий судостроитель, который мог найти себе дело по всему миру, был способен без колебаний (так это выглядит) перейти на службу к красным, когда у него в белой армии погибли два сына? За два года до того? Почему он не эмигрировал? Почему Крылов, 7 лет бывший за рубежом в 1920-х, не стал "невозвращенцем"? Почему вернулся в Россию, когда дочь его уже была в Кембридже с мужем (Петр Капица)?

Вот ответ: он "считал, что на нем лежит ответственность за судьбу русского флота". А красное правительство? "Что-то существует такое, но надо продолжать свое дело" (Анна Капица. "Воспоминания"). Действовать, сохраняя прошлое, удерживая настоящее от анархии и распада и - создавая будущее, которое обязано быть в развитии, быть лучше, если верить в прогресс.