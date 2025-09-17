На Алтае обнаружили следы древней кочевой империи

Российские археологи сделали открытие во время раскопок на памятнике Катанда-I в Усть-Коксинском районе на Алтае. Здесь найдены следы кочевой империи 6-7 вв. н.э.

© runews24.ru

Исследователи Алтайского госуниверситета (АлтГУ) во время раскопок на памятнике Катанда-I в Усть-Коксинском районе на Алтае обнаружили следы пребывания древних кочевников.

Археологи считают, что на этом месте когда-то находилась крупнейшая кочевая империя раннего средневековья, относящаяся к периоду Первого Тюркского каганата.

Археологам удалось обнаружить следы тюркских каменных оградок. Это сооружения, которые связаны с поминальными традициями раннесредневековых кочевников.

Изучив оградки, ученые обнаружили в них миниатюрную копию железного наконечника копья, бронзовую пряжку, железную стамеску, элементы пояса.

Находка подтверждает тезис, согласно которому Алтай, где произошло сложение общности раннесредневековых тюрок, оставался центром кочевого мира.

Ранее ученые рассказали, сколько деревьев ежегодно гибнет от удара молнии, и как просмотр коротких видеороликов влияет на мозг.