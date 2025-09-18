Импульсивная покупка обогатила мужчину на миллион долларов

Житель штата Иллинойс, США, разбогател благодаря тому, что импульсивно купил лотерейный билет на автомойке. Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал, что приехал помыть машину в новое место и решил попытать там удачу — поучаствовать в лотерее. Для этого он купил два билета. Один из них принес ему всего четыре доллара (331 рубль), второй оказался более счастливым: благодаря ему он выиграл миллион долларов (83 миллиона рублей).

По словам мужчины, увидев сумму приза, он испытал облегчение, а его жена просто не поверила в произошедшее. Женщине понадобилось время, чтобы принять это, после чего она заявила, что хочет потратить часть выигрыша на поездку в Диснейленд.

Оставшуюся сумму супруги планируют отдать на образование детей.

«Мы надеемся, что через несколько лет мы все будем меньше нервничать и просто будем счастливы», — признался победитель.

