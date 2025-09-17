Неразрешимая загадка: как погиб величайший завоеватель в истории?

Смерть основателя Монгольской империи, подчинившего себе полмира, — идеальный сюжет для легенды. И они рождались в изобилии. Но где заканчивается миф и начинается историческая правда? Мы исследуем главные загадки последних дней великого хана.

Последний поход

Исторические хроники сходятся в одном: Чингисхан умер в 1227 году во время осады столицы Тангутского царства — города Чжунсин. Это был его последний, и как всегда, победоносный поход. Монгольская армия стерла с лица земли государство, осмелившееся бросить ей вызов. Но вот точные обстоятельства смерти правителя теряются в веках. Умер ли он до падения города, как утверждает персидский историк Рашид ад-Дин, или уже после триумфа, как гласит китайская летопись «Юань-ши»? Это первая из загадок.

Неудачно упал с лошади

Писательница Валентина Скляренко в своей книге «Чингисхан» привела официальную версию смерти правителя монголов: «По пути во время облавы на арбухайских диких лошадей-куланов, которые водятся там во множестве, Чингисхан сидел верхом на коричнево-сером коне. При налете куланов его коричнево-серый поднялся на дыбы, причем государь упал и сильно расшибся. Поэтому сделали остановку в урочище Цоорхат».

В походе Чингсхана сопровождала одна из жен по имени Есуй-хатун. Утром она рассказала сыновьям правителя и его ближайшим соратникам, что ночью у великого завоевателя поднялась температура и он чувствовал себя очень плохо.

После того неудачного падения с лошади Чингисхан так и не оправился. Ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. Завоеватель разгромил Тангутское царство, но это была последняя победа правителя монголов.

Его убила красавица

Историк и журналист Павел Котов в статье «Проказы монгольских археологов», которая была опубликована в журнале «Вокруг света» 19 февраля 2009 года, высказал спорное предположение. Автор считает, что поиски легендарной могилы Чингисхана никак не могут увенчаться успехом, потому что иностранных исследователей намеренно вводят в заблуждение их коллеги из Монголии.

Помимо подобных догадок, Павел Котов привел в своей статье несколько версий смерти Чингисхана, упомянув и широко распространенную среди народов Азии легенду о красавице, которая убила правителя во время первой брачной ночи. Эта версия смерти великого полководца, передававшаяся из уст в уста, нашла свое отражение в трудах нескольких авторов.

Так, хивинский хан Абу-ль-Гази в XVII веке написал историческое сочинение о родословном древе Чингисхана и его потомков. В нем говорится, что после взятия Чжунсина великий завоеватель решил взять в жены вдову казненного им правителя тангутов. Не желая принадлежать Чингисхану, виновному в смерти супруга и разорении ее родной страны, красавица убила ненавистного врага, а затем покончила с собой, утопившись в водах Хуанхэ. Якобы поэтому данную реку монголы стали называть «Хатун-мурэн», что переводится как «Река царицы».

Эту легенду пересказывали разные авторы, со временем между ними возникли существенные разночтения. В одних источниках имя красавицы Кюрбелдишин-хатун, в других — Гурбэлджин Гоа-хатун. Она либо зарезала Чингисхана ножницами, либо перекусила зубами его сонную артерию, либо спрятала лезвие в прическе, замаскировав под украшение.

Разумеется, это лишь легенда, которая не кажется правдоподобной. Тем более что, согласно «Сокровенному сказанию монголов», в последние годы жизни рядом с Чингисханом постоянно находилась Есуй-хатун, которую он не обделил в своем завещании.

Заболел в походе

Гораздо более близкой к реальности выглядит менее романтичная версия — Чингисхан умер после тяжелой болезни. Пожилой мужчина, который провел множество военных кампаний, мог надорвать свое здоровье бесконечными походами. Ему приходилось подолгу скакать на лошади, невзирая на холод, слякоть, пронизывающий ветер. Он ночевал в шатре, который сооружался на скорую руку из войлока и подручных материалов. Если молодому воину все нипочем, то почтенному правителю такой образ жизни совсем не подходит.

В своей работе «Тайна смерти Чингисхана» историк Сергей Волков упоминает возможную болезнь правителя монголов, ссылаясь на вышеупомянутое сочинение Рашид ад-Дина. Персидский летописец указал: «Чингисхан умер в пределах страны Тангут от приключившейся с ним болезни. Еще прежде, во время завещания сыновьям и отправки их назад, он заповедовал, что когда с ним случится это событие, они скрыли бы его, не рыдали и не плакали, дабы его кончина не обнаружилась... Согласно его завещанию смерть скрыли».

Другой персидский автор — Ала ад-Дин Джувейни (1226—1283 гг.) — в своем сочинении «Та’рих-и джахангушай» тоже написал о болезни Чингисхана, причиной которой стали плохой климат Тангутского царства и лихорадка, которой монгольский правитель заразился во время осады Чжунсина. Ослабленный организм пожилого человека не справился с инфекцией.

По легенде, к Чингисхану даже привезли знаменитого китайского целителя Чань Чуня, который ничем не смог помочь правителю монголов. Ученый лекарь якобы ответил великому завоевателю: «Я могу сказать тебе точную истину: есть много средств, чтобы увеличить силы человека, излечить его от болезни и оберегать его жизнь, но нет и не было лекарства, чтобы сделать его бессмертным». Тогда Чингисхан понял, что скоро умрет, и сообщил свое завещание сыновьям.

Боевое ранение

Итальянский купец Марко Поло (1254—1324 гг.), вернувшись из своего длительного путешествия по странам Азии, написал «Книгу о разнообразии мира», прославившую автора. По его утверждению, Чингисхан умер от ранения, полученного во время боя. Вражеская стрела попала в колено полководца, рана была инфицирована и загноилась. Медицина того времени оказалась бессильна, никто не сумел помочь великому правителю.

Данная версия вполне правдоподобна, тем более что Чингисхан лично вел свое войско в поход на Тангутское царство. Но сама книга Марко Поло вызывает немало вопросов у исследователей. Некоторые историки даже предполагают, что путешествие итальянского купца было вымышленным, поскольку его сочинение во многом не совпадает с работами средневековых летописцев.

В него попала молния

Посол Римского папы Джованни Плано Карпини (около 1182—1252 гг.) в рамках своей дипломатической миссии встретился с двумя высокопоставленными монгольскими ханами: Батыем и Гуюком. В 1246 году представитель ордена францисканцев посетил Сарай-Бату, а затем отправился в кочевую ставку монголов, располагавшуюся у города Каракорума. Вернувшись в Рим, посол написал свое знаменитое сочинение «История Монголов, именуемых нами Татарами».

Плано Карпини отметил, что Чингисхан погиб в результате удара молнии. Вероятно, автор хотел сказать своим читателям, что само Небо наказало жестокого завоевателя, поскольку у христиан в старину смерть от удара молнии считалась божественной карой за совершенные преступления. Но в некоторых странах Азии такой уход из жизни — свидетельство милости Высших сил, отметивших отдельного человека и забравших его в небесные чертоги.

Таких людей даже почитали святыми. Например, на Алтае особый обряд воздушного погребения применялся к невинным девушкам, ушедшим из жизни до вступления в брак, и к соплеменникам, погибшим от удара молнии. Подобные поверья существовали также у некоторых коренных народов Сибири и Кавказа.

Могилу все еще ищут

Несмотря на утверждения представителей многих стран, что могила Чингисхана расположена именно на их территории, археологи до сих пор заняты поисками того места, где обрел вечный покой великий завоеватель. Одни источники утверждают, что после похорон там пронесся целый табун лошадей, которых специально прогнали, чтобы замаскировать могилу. Другие авторы указывают, что мавзолей Чингисхана был построен в русле реки, которую временно направили в обход этого места. А затем последнее пристанище великого завоевателя надежно скрыла вода. Согласно «Сокровенному сказанию монголов», все люди, участвовавшие в погребении Чингисхана, были убиты, чтобы сохранить тайну его могилы.