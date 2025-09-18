Анастасио Сомоса Дебайле: как партизаны убили экс-диктатора Никарагуа

45 лет назад партизаны ликвидировали прозападного экс-диктатора Никарагуа Анастасио Сомоса Дебайле. Он был последним представителем семейного клана, контролировавшего страну более четырёх десятилетий. Вслед за отцом и старшим братом Анастасио Сомоса Дебайле сконцентрировал в своих руках всю власть в Никарагуа и огромные богатства. При этом он опирался на внешнеполитическую поддержку Соединённых Штатов. Однако на фоне жестоких расправ с оппозицией и массового обнищания терпение народа иссякло, и никарагуанцы подняли восстание. Диктатору пришлось бежать из страны. Власти США не стали предоставлять ему политическое убежище. Бывший глава государства укрылся в Парагвае, но это его не спасло.

«В руках одного семейного клана»

Представители семейства Сомоса в XIX веке были известными в Никарагуа бандитами, создававшими своё состояние за счёт грабежей. Дед Анастасио Сомосы Дебайле был состоятельным кофейным плантатором. Он отправил своего юного сына Анастасио Сомосу Гарсию в США, согласно официальной «энциклопедической» версии — учиться. Правда, в некоторых источниках говорится, что юноша по семейной традиции решил заняться криминальными промыслами — производством фальшивых денег и разбоем.

Вернувшись на родину, Анастасио Сомоса Гарсия женился на девушке из влиятельной семьи. Заручившись поддержкой новых родственников, он занялся политикой и стал активно сотрудничать с оккупировавшими в то время Никарагуа американцами. Благодаря интригам он получил генеральские погоны и должность замминистра иностранных дел Никарагуа, а затем возглавил Национальную гвардию. Когда США вывели из Никарагуа свои войска, Анастасио Сомоса Гарсия остался, по мнению историков, проводником интересов Вашингтона. Он арестовал лидера антиамериканского национально-освободительного движения Никарагуа Аугусто Сесара Сандино, который в дальнейшем был расстрелян. А в 1936 году Сомоса отстранил от власти дядю своей жены Хуана Сакасу и добился избрания на президентский пост. Он установил в стране военно-полицейский коррумпированный режим: запретил деятельность оппозиционных партий, совершал жестокие расправы над своими критиками, покровительствовал наркоторговле, азартным играм и проституции. По словам историков, диктатор боялся коммунизма, открыто симпатизировал фашистам, и только чтобы угодить Вашингтону, в 1941 году объявил войну Германии, Италии и Японии. Президенту США Франклину Рузвельту приписывается фраза: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Но в прессе это высказывание появилось уже после смерти Рузвельта, поэтому его историческая достоверность остаётся под вопросом.

21 сентября 1956 года в Анастасио Сомосу Гарсию стрелял молодой поэт Ригоберто Лопес Перес. Сомоса Гарсия был смертельно ранен и умер в госпитале.

После смерти диктатора власть в стране поделили между собой его сыновья. Старший — Луис Анастасио Сомоса Дебайле — стал президентом, а младший — Анастасио Сомоса Дебайле — возглавил Национальную гвардию. Оба брата учились в США, причём младший — в военной академии в Уэст-Пойнте.

«Это жестокая авторитарная диктатура, в которой вся власть была сконцентрирована в руках одного семейного клана, опиравшегося на карательные структуры», — рассказал в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

При Луисе в Никарагуа проходила подготовка боевиков для организованной ЦРУ попытки переворота на Кубе, известной как высадка в заливе Свиней. В середине 1960-х братья имитировали «демократизацию», организовав избрание на президентский пост подконтрольных клану политиков, однако реальная власть оставалась в их руках. 13 апреля 1967 года Луис Анастасио Сомоса Дебайле умер от сердечного приступа. Незадолго до этого его младший брат победил на выборах президента Никарагуа, в преддверии которых была расстреляна оппозиционная демонстрация.

«Отношения с США у Сомосы были самыми тёплыми: он занимал последовательную антикоммунистическую позицию и следовал исключительно линии поддержки внешней политики США, за что получал от них военную и экономическую помощь. Он был полностью зависим от Штатов и являл собой яркий пример классического марионеточного латиноамериканского диктатора», — заявил Лидовской.

«Фигура диктатора становится слишком токсичной»

Сконцентрировав в своих руках всю власть, Анастасио Сомоса Дебайле занялся привлечением в Никарагуа банковского капитала из США. В стране шло массовое строительство ночных клубов и торговых центров в американском стиле. При этом уровень жизни населения падал.

«Диктаторы, подобные Сомосе, опирались на поддержку крупного американского капитала. Они были ставленниками транснациональных корпораций, заинтересованных в укреплении своего господства и превращении страны в неоколониальный придаток», — рассказал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

В 1972 году Сомоса Дебайле формально передал руководство страной Национальной правительственной хунте, сохранив за собой должность командующего Национальной гвардией. Но вскоре после сильного землетрясения он стал председателем национального чрезвычайного комитета и военным губернатором региона Манагуа. Вместе с ближайшим окружением он организовал расхищение многомиллионной международной помощи. А в 1974 году Сомоса Дебайле вернул себе президентское кресло.

«Характерной чертой правления Сомосы была беспросветная коррупция», — отметил Егор Лидовской.

Сомоса вкладывал деньги в акции транснациональных корпораций, владел 130 объектами недвижимости в столице Никарагуа Манагуа, золотыми рудниками, рыболовной флотилией и отелями за рубежом.

В начале 1978 года гвардейцы Сомосы убили главного редактора оппозиционной газеты La Prensa Педро Хоакина Чаморро. В стране началось масштабное восстание.

«Нарастание репрессий со стороны режима Сомосы в совокупности с обнищанием населения привело к взрывному росту популярности Сандинистского фронта национального освобождения», — пояснил Егор Лидовской.

Власти Никарагуа обратились за поддержкой к Соединённым Штатам. Однако официальный Вашингтон отказался от масштабной помощи Сомосе. Согласно некоторым источникам, одно из десантных подразделений США было приведено в состояние повышенной боеготовности, но идею вторжения в Никарагуа в итоге отвергли. Помогали Дебайле в частном порядке лишь отдельные военные специалисты из Соединённых Штатов.

«Властям США было очень важно стереть из памяти общественности тот факт, что они фактически являлись архитекторами режима. Когда стало ясно, что диктатор совершенно непопулярен, от него сразу дистанцировались», — рассказал Владимир Васильев.

Сомоса Дебайле отдавал приказы наносить авиационные и артиллерийские удары по населённым пунктам, подконтрольным сандинистам.

В ночь с 16 на 17 июля 1979 года Дебайле вместе с приближёнными бежал из Никарагуа на личном Boeing, грузовой отсек которого был загружен эксгумированными телами умерших членов клана, а также мешками с наличными деньгами и драгоценностями. Через два дня в Манагуа вступили отряды сандинистов. Сомоса некоторое время прожил в США, но там ему отказались предоставить официальное политическое убежище.

«Как только фигура диктатора становится слишком токсичной и создаёт опасность для политических интересов США, диктатор без сожаления предаётся, потому что является расходным материалом в достижении колониальных целей», — отметил Лидовской.

Сомоса переехал на Багамские острова, затем в Гватемалу. В конце концов по приглашению диктатора Альфредо Стресснера он поселился в Парагвае, где стал активно скупать недвижимость.

17 сентября 1980 года Mercedes, на котором Сомоса Дебайле ехал по Асунсьону, преградил дорогу пикап. По автомобилю экс-диктатора прошла очередь из винтовки, затем — из гранатомёта. После Сомосу Дебайле буквально изрешетили из автоматов, из-за чего его тело с трудом опознали.

Позже стало известно, что ликвидацию провели аргентинцы из Революционной армии народа под руководством Энрике Горриарана. Кто был инициатором операции, до сих пор достоверно неизвестно. По одной версии, её санкционировало руководство сандинистов, согласно другой — ликвидировала Сомосу Революционная армия народа.

Похоронили экс-диктатора в Манагуа. Оставшееся после его смерти состояние оценивается в сумму от $500 млн до $1 млрд.

По словам экспертов, история Анастасио Сомосы Дебайле — это яркое проявление политики западных государств. Они поддерживают диктаторов, жестоко расправляющихся с собственным населением, но отказываются от них, как только те становятся неудобными.