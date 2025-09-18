Редкая рыба принесла рыбакам целое состояние

В индийском штате Западная Бенгалия в сети попались 50 крупных пятнистых горбылей и принесли рыбакам целое состояние. Об этом сообщает издание Ei Samay.

Рыболовный траулер FB Priyanka вел лов в Бенгальском заливе. В субботу в сети попалось сразу 20 пятнистых горбылей. Через день рыбаки поймали еще 30 рыб.

На третий день рыбаки привезли улов на рынок Нагендра-Базар в Даймон-Харборе. Редкую рыбу продавали примерно по 900 рупий (860 рублей) за килограмм. Всего за 50 рыб удалось выручить 450 тысяч рупий (430 тысяч рублей).

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, но иногда встречаются и у берегов Андхра-Прадеша и некоторых других индийских штатов. Особенной ценностью обладают его плавательный пузырь и мясо, которые используются при приготовлении снадобий. Рыбу покупают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге и Японии.

Ранее сообщалось о рыбаке из индийского штата Махараштра, который сумел поймать 157 пятнистых горбылей. Он выручил за них более 13,3 миллиона рупий (около 12,7 миллиона рублей).