Там, где пересекаются миры: почему Урал считают «местом темной силы»

Древние Уральские горы, возраст которых превышает 500 миллионов лет, издавна считались местом, где пересекаются миры живых и мертвых, светлое и темное. Неудивительно, что Урал часто называют "местом темной силы". По мнению тех, кто верит в сверхъестественное, на это есть множество причин, начиная от древних культов и заканчивая необъяснимыми трагедиями современности.

Древние святилища и жертвоприношения

Существует множество археологических находок, которые подтверждают, что Урал был местом древних языческих культов. Ритуальные чаши для жертвоприношений, высеченные в скалах, обнаружены в самых разных уголках региона: на Шарташских каменных палатках в Екатеринбурге, на Чертовом городище под Исетью, на горе Аракульской и в других местах. Эти чаши использовались для сбора крови жертв, что свидетельствует о кровавых обрядах, проводимых здесь древними жрецами.

Особенно загадочным местом считается гора «Семь братьев и одна сестра» в районе Верх-Нейвинского завода. На ее вершине также обнаружены следы ритуальных действий. Археологи находили человеческие останки, имеющие признаки жертвоприношений, в различных пещерах и гротах Урала — от Бурановской пещеры до грота Кульметовский. Эти находки также подтверждают, что регион был важным центром языческих культов, в том числе и таких, для которых требовались человеческие жертвы.

Удивительно, что и сегодня Урал продолжает удивлять мрачными историями. В 2013 году неподалеку от Ганиной ямы бывший силовик Арсен Байрамбеков, впав в безумие, убил несколько бездомных на языческом капище. Он совершал кровавые ритуалы, пытаясь оживить убитых ранее. У него даже была сообщница, называвшая себя жрицей. По всей видимости этот случай еще больше утвердил в своем убеждении многих православных священников, утверждающих, что Екатеринбург стал центром сатанистов, которые устраивают свои кровавые ритуалы нередко прямо рядом с храмами.

Урал — родина маньяков

Урал также поражает пугающим количеством родившихся и действующих здесь серийных убийц. Сложно объяснить, почему именно этот регион стал "плодородной почвой" для маньяков, но факты говорят сами за себя. Еще в 1930-х годах в Свердловске был задержан 15-летний школьник, убивший восьмерых детей — Владимир Винничевский. Его жертвами становились даже малыши трехлетнего возраста. Маньяка расстреляли в 1940 году.

С 1982 по 1988 год на Урале орудовал Николай Фефилов, убивший семь женщин. После ареста он погиб в тюрьме от рук сокамерника.

В 2006 году Дмитрий Каримов убил семь женщин, одна из которых выжила и дала показания против него. В том же году Екатеринбург терроризировал прапорщик ФСО Роман Замулин, который насиловал и душил молодых женщин.

Евгений Петров, известный как “Новоуральский маньяк”, убил 11 девочек и девушек за пять лет. Только две его жертвы сумели спастись.

В 2018 году был осужден пожизненно “маньяк из МЧС” Алексей Фалькин, убивший трех женщин.

Убежище сектантов

Все эти истории заставляют задуматься, почему именно Урал стал местом, где рождаются такие ужасы. Возможно, дело в энергетике региона, его мистической истории или социальных особенностях. Есть мнение, что корни подобных аномалий лежат в распространенном здесь сектантстве. Еще в былые времена именно на Урале нашли убежище старообрядцы. Позже сюда бежали все, несогласные с официальной церковью. За века это породило дикую смесь “псевдорелигиозной дичи”, из среды которой мог выйти не один серийный маньяк.

Полигон смерти

Еще одной мрачной страницей в истории Урала стали испытания ядерного оружия. В 1950-х годах на Тоцком полигоне проводились эксперименты, в том числе на людях. Проект “Снежок” стал одним из самых страшных примеров пренебрежения человеческой жизнью. Радиация, распространившаяся после испытаний, нанесла непоправимый ущерб экологии и здоровью местных жителей. До сих пор многие районы Урала считаются экологически неблагополучными. Скорее всего, это тоже оставило свой негативный отпечаток на психическом и социальном здоровье местного общества.