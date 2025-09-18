Цыгане: откуда они пришли на самом деле

Цыгане — один из самых узнаваемых и в то же время загадочных народов на планете. У них нет своего государства, а их история, окутанная мифами, до сих пор вызывает споры среди ученых. Даже сами цыгане не всегда могут точно сказать, откуда ведут корни их предки. Мы собрали основные версии происхождения этого кочевого народа, каждая из которых похожа на увлекательный детектив.

Версия первая: индийская

Современная наука, опираясь на лингвистический анализ, сходится во мнении: прародина цыган — Индия. Примерно в V-VI веках нашей эры они массово покинули субконтинент. Причины исхода достоверно неизвестны, но одна из главных гипотез — распространение ислама и нежелание свободолюбивого народа жить под гнетом новых религиозных догм.

Долгий путь растянулся на столетия. Из Индии цыгане двинулись в Переднюю Азию (Иран, Армению, Византию), а оттуда — на Балканы и в Центральную Европу, появившись там к XIV-XV векам. Именно эта версия считается наиболее доказанной.

Версия вторая: обывательская

К сожалению, выйдя из Индии цыгане не нашли себе новой Родины в странах Европы. С XIV по XIX век их откровенно побаивались и не любили. Их образ жизни, сильно отличающийся от европейского, вызывал резкое отторжение. В европейских странах появился целый ряд дискриминационных законов, направленных против цыган, в том числе запрет на их проживание в том или ином государстве. Рождалось и множество обывательских небылиц, многие из которых рассказывали о происхождении цыган. Поскольку у этого народа не было письменных источников, описывающих его историю, догадки о его приходе в Европу были одна невероятнее другой. Европейские горожане уверяли друг друга, будто цыгане — это остатки народа Атлантиды, древних египтян или немецких евреев. Примечательно, что египетская версия имела косвенное подтверждение. Дело в том, что по пути из Индии цыгане действительно побывали в Египте. По некоторым данным, их способность к магии и астрологии была унаследована ими от египетских жрецов. Данная гипотеза оказалась настолько популярной, что в Венгрии цыган стали называть не иначе как «фараонов народ», а в Англии – египтянами. Самое интересное, что цыгане не только не опровергали подобные выдумки, но и поддерживали их. Встречая негативное отношение к себе в странах Европы, они в качестве защиты напускали на себя мистического тумана.

Версия третья: афонская

Сегодня учеными на основании сходства языка цыган и ряда народностей Индии достаточно точно установлено место их происхождения. Тем не менее ряд древних авторов называли местом зарождения этого народа Азию. Известный ученый Анри де Спонд утверждал, что цыгане произошли от средневековой секты атсинган. Данная теория возникла благодаря первой письменной записи о появлении цыган в Европе, датированной 1100 годом. Ее авторство приписывают Георгию Мтацминдели, монаху Афонского монастыря. Он связывал цыган с сектой атсинганов. Византийские источники придерживались той же версии, считая атсинганов остатками манихейской секты, исчезнувшей в VIII веке. Важно отметить, что атсинганы не только внешне были похожи на цыган, они также активно практиковали магические обряды.

Версия четвертая: азиатская

Античные историки Страбон и Геродот связывали появление цыган с переднеазиатским племенем сиггинов. Действительно, лингвисты, изучая язык цыган, установили маршрут их расселения по миру. Из Индии племена цыган переселились на территорию Передней Азии, преимущественно в Иран, Афганистан и Армению. Следующей точкой их остановки стала Византия, из которой цыгане распространились по Балканскому полуострову. В XV веке они пришли в Венгрию, Чехию и Словакию. Спустя столетие племена цыган можно было встретить по всей Центральной, Западной и Северной Европе. В то же время необходимо отметить, что расселенные по миру племена цыган неоднородны по своему составу. За полтора тысячелетия скитаний по планете они вобрали в себя такое огромное количество представителей других народов, что во многом потеряли свою историческую национальную идентичность.