19 сентября: о чем в России вспоминают в этот день

Ежегодно День секретаря в России отмечают в третью пятницу сентября. Официальный статус дата пока еще не обрела. В 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми решили создать праздник.

Еще 19 сентября - День оружейника в России. Он появился в 2010 году благодаря Михаилу Калашникову - создателю легендарного автомата АК-47.

А в народном и церковном календарях - Михайлов день. Раньше в эту пору было принято устраивать сходки, на которых решались разнообразные семейные и соседские дела. После разговоров были пиры. За столом обычно происходили примирения и братания. Работать было нельзя - за это Бог накажет. Считалось, что с этой даты начинались первые морозы.

Также 19 сентября - День выгуливания настроения и Дeнь рождения смайлика.