«Адописные иконы»: что в них было зашифровано

Одним из самых необычных и интересных явлений в истории иконописи стали так называемые «адописные иконы». Эти образы, по преданиям, скрывали под слоем святых изображений демонические лики, что вызывало страх у верующих. Ведь, по сути, молясь перед такими изображениями, они возносили хвалу не Богу, а дьяволу.

От иконоборчества до церковных расколов

С самого начала христианства отношение к иконам было неоднозначным. Византийский период VIII–IX веков ознаменовался ожесточенными спорами между иконоборцами и иконопочитателями. Иконоборцы считали изображения святых идолопоклонством, что противоречило библейским заповедям. Только Второй Никейский собор 787 года и последующий Константинопольский собор 843 года окончательно закрепили право почитания икон в христианской традиции. Однако даже после этого споры вокруг иконописи не утихли.

В православной Руси XVII века реформы патриарха Никона вызвали новый виток конфликтов. Старообрядцы, не принявшие нововведения, обвиняли официальную церковь в отступлении от истинных канонов. Иконопись также оказалась в центре этих противоречий. Именно в этот период выросло количество слухов о «нечистых» иконах, которые якобы могли быть созданы с целью соблазнить и ввести в заблуждение верующих.

Первые свидетельства

Одно из первых упоминаний об адописных иконах относится к XVI веку и связано с фигурой святого Василия Блаженного. Согласно житию, он разбил икону Пресвятой Богородицы, висевшую на Варварских воротах в Китай-городе. Этот поступок вызвал возмущение толпы, но Василий настоял на том, чтобы с иконы сняли верхний слой краски. Когда это сделали, под изображением Богородицы обнаружили лик дьявола. Этот случай стал первым документированным свидетельством о существовании «адописных» икон.

Подобные случаи имели место и в дальнейшем. В народных преданиях упоминаются иконы, под слоями которых находили изображения бесов или дьяволов. Иногда на этих скрытых слоях можно было даже прочитать надписи, например, «Поклонись мне семь лет – мой будешь». Такие истории усиливали страх перед возможностью обмана и духовной опасности вероотступничества.

Почему появились адописные иконы

Существует несколько гипотез о происхождении подобных икон. Одной из наиболее распространенных версий является намеренная подделка таких образов. Старообрядцы, которые враждовали с официальной церковью, могли использовать эти «иконы» как способ дискредитации оппонентов. Распространяя слухи о «нечистых» образах, они стремились подорвать доверие к реформаторской деятельности церкви.

Другая версия связана с банальным мошенничеством. В условиях массового производства икон в XIX веке, когда спрос на святые образы значительно вырос, могли появляться недобросовестные мастера. Некоторые из них, возможно, сознательно создавали «двойные» иконы ради наживы или из личных убеждений. После покупки такого изображения новому владельцу указывали на его особенность и предлагали приобрести новую икону, чтобы отмолить грех. Естественно, за солидную плату.

Народная молва

Интересно, что наибольшее количество упоминаний об адописных иконах приходится на XIX век – эпоху индустриализации и технологического прогресса. Этот период характеризовался не только развитием науки, но и усилением религиозных предрассудков. В условиях социального напряжения и перемен люди искали объяснения своим бедам в мистике и сверхъестественном. Именно тогда появились многочисленные рассказы о «черных» иконах, которые будто бы приносили несчастья и болезни. Слухи об адописных иконах широко распространялись среди простого народа.

Они становились частью фольклора, усиливая страх перед возможностью духовного обмана. Некоторые исследователи считают, что эти легенды могли быть связаны с психологическими механизмами: в сложные времена люди склонны искать виновников своих бедствий, а «нечистые» иконы становились удобным символом зла.