Сколько женщин было у Петра I

Личная жизнь Петра Великого никогда не была частным делом. Каждое его увлечение, каждая связь и тем более брак имели серьезные политические последствия или становились отражением глубоких перемен в характере самого преобразователя России. Его отношения с женщинами — это история не столько о любви, сколько о поиске спутницы, способной разделить его грандиозные замыслы и неукротимую энергию.

Первый брак

Выбор первой жены, Евдокии Лопухиной, был продиктован исключительно политической необходимостью. Мать Петра, Наталья Нарышкина, надеялась, что брак 17-летнего царя ослабит влияние регентши Софьи и «усмирит» его буйный нрав. Однако юный Петр, уже проявлявший независимый характер и интерес к европейскому укладу, видел в Евдокии олицетворение старой, «домостроевской» Московии, которую он всей душой ненавидел.

Их брак с самого начала был обречен. Евдокия, воспитанная в традициях теремной затворничности, не могла и не хотела понять увлечения мужа кораблями, армией и шумными ассамблеями. Ее тихая, набожная любовь раздражала Петра. Разрыв стал неизбежен после возвращения царя из Великого посольства, окончательно утвердившего его в желании сломать старые устои. Удаление Евдокии в монастырь стало не просто личным решением, а символическим актом — разводом со всей старой Русью.

Анна Монс

Анна Монс, дочь немецкого виноторговца из Немецкой слободы, стала для Петра олицетворением нового, европейского мира. Их десятилетняя связь была больше, чем просто увлечением; это была школа новых манер и свободного общения с женщиной. Однако история Анны закончилась для царя горьким уроком. Когда выяснилось, что фаворитка, осыпанная им милостями, завела любовника, Петр осознал, что его чувствами манипулировали ради выгоды. Это охладило его пыл и научило жесткому прагматизму в личных отношениях.

Екатерина I

Истинной спутницей жизни Петра стала Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I. Она пленила его не только красотой, но и невероятной силой характера, perfectly соответствовавшей его собственному.

В отличие от тихой Евдокии, Екатерина была готова разделить все тяготы походной жизни. Легендарной стала история о том, как во время Прутского похода 1711 года, когда русская армия оказалась в окружении, она не только отказалась уезжать, но и отдала все свои драгоценности для подкупа турецкого командующего. Ее физическая выносливость (она могла легко нести оружие царя) и душевная стойкость вызывали у Петра не только страсть, но и глубочайшее уважение.

Их отношения, оформленные в официальный брак в 1712 году, были уникальны для того времени. В своих письмах к ней Петр часто обращается «друг мой Катеринушка» и делится не только личными, но и государственными делами. Она стала его главной опорой, способной усмирить его знаменитые приступы гнева и разделявшей его грубоватый солдатский юмор.

Фаворитки

Даже после брака с Екатериной окружение Петра не было пустым. Связи с Марией Гамильтон или Анной Крамер (Авдотьей Чернышевой) были скорее проявлением его неукротимой натуры. Однако эти отношения носили иной характер — они были мимолетными и не ставили под сомнение статус Екатерины.

Трагична судьба Марии Гамильтон: осужденная за детоубийство, воровство и распутную жизнь, она была казнена, демонстрируя, что даже близость к царю не давала безнаказанности за нарушение закона.

Мария Кантемир

Последнее серьезное увлечение Петра — молдавская княжна Мария Кантемир — имело явную политическую и династическую подоплеку. Умная, образованная женщина, разделявшая интересы царя, могла дать ему сына, которого он хотел видеть наследником. Рождение и скорная смерть их ребенка в 1723 году разрушила эти планы.

Охлаждение Петра к Марии сменилось новым всплеском чувств после раскрытия дела Виллима Монса, брата его давней фаворитки Анны, заподозренного в связи с императрицей Екатериной. Эта измена стала тяжелейшим ударом для стареющего царя. Его смерть в 1725 году положила конец всем личным и династическим перипетиям.